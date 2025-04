Nieve de sangre: El peligroso fenómeno acelera el deshielo en la Antártida

White ice and glaciers🧊 are changing pink and green #SnowAlgae in #Antarctica🇦🇶



They do not grow below 0℃❌



Abnormally growing due to #GlobalWarming🔥



And it is accelerating🔥#南極🇦🇶純白の氷原や氷河が🧊

異常繁殖したピンクや緑の #雪氷藻類 に



藻類色で氷が融け #温暖化🔥加速 pic.twitter.com/bDYqG0ubsO