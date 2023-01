Podcast adn40: Jotilandia, el programa de diversidad con Alejandro Brofft

Jotilandia es el podcast de adn40 donde Alejandro Brofft habla con la fuerza de la J. Aquí caben todes, todas y todos para hablar de diversidad, derechos humanos, sexualidad y mucho, mucho más.

En este espacio tan plural hemos hablado de las artes escénicas, de políticas contra la homofobia, del trabajo sexual, del poder legislativo, de la viruela de mono, de influencers LGBTQ+ y de crímenes de odio.

En cuanto a la política, te invitamos a escuchar las entrevistas con Adolfo Cerqueda, el primer alcalde abiertamente gay de Neza; con las diputadas trans Salma Luévano y María Clemente y con Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

En cuanto a las artes escénicas, te recomendamos la entrevista con Alejandra Ley, actriz, activista, standupera y activista; con el cantante Ariel Serrano y con Johnny Carmona, con quien platicamos desde su agridulce infancia hasta su matrimonio abierto. Asimismo, te recomendamos la entrevista con el cantante Isbo, en la que relata su incómoda experiencia en Kumbia All Starz

Por otro lado, también han visitado la cabina de Jotilandia personalidades como Damián Cervantes, nuestro gerente favorito de TikTok; Rommero, ell “it boy” que enciende las redes y las pistas de baile; La Morra Lisa, quien habló de su Premio Estatal de la Juventud y @edd_sanalb que festejó con nosotros su llegada a los casi 100 mil seguidores en Instagram.

Sobre Alejandro Brofft

“Nací el 2 de junio de 1983 en la ciudad de México, de la que, digo, nunca me quiero ir. Desde luego, soy hijo de mis padres, pero también de la televisión mexicana. Por ello, desde muy niño y de manera inconsciente, descubrí mi verdadera pasión: la información y su transmisión.

En mi adolescencia se me atravesó la moda como un nuevo tema de interés. Al elegir el rumbo de mi profesión decidí fundir todo, de lo que resultó una mezcla tan compleja como mi personalidad: multidisciplinaria, estridente, honesta y kitsch.

Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que le debo mucho de lo que soy. Tengo también cursos de especialización por el Instituto Marangoni de Milán, Italia, y el Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, Inglaterra. Arranqué mi carrera en la desaparecida Manglar: Moda & Estilo. Luego me incorporé al equipo de colaboradores de la revista Tentación, un semanario de El Universal, diario en el que continué colaborando hasta diciembre de 2011. Actualmente conduzco el noticiero adn40.mx a las 18:00 horas”.

Entra a Jotilandia, cada semana un episodio nuevo totalmente gratis en Spotify.



Episdodios de Jotilandia un podcast de adn40

Escucha y conoce más podcast de adn40 y no te pierdas ninguno de los extraordinarios contenidos que tenemos para ti en nuestras plataformas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.