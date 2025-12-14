Crisis de la Oposición y Creación de Somos México | Ciudad 25

La crisis de la oposición en México y la emergencia de nuevos movimientos, destacando la iniciativa de Guadalupe Acosta Naranjo para crear un nuevo partido político llamado Somos México.

Guadalupe Acosta Naranjo informa que Somos México ha cumplido con los requisitos del INE para su registro, superando el número de asambleas distritales requeridas (202 de 200) dos meses y medio antes del plazo, y contando con más de la mitad de afiliados necesarios (140,000 de 256,000), con la meta de llegar a 400,000.

Filosofía y Reglas Internas: Somos México busca revolucionar la política, postulando que los dirigentes del partido no pueden ser candidatos y que los candidatos serán elegidos por la ciudadanía a través de votaciones abiertas, incluso para no afiliados, para evitar el “dedazo” y las decisiones de cúpulas.

Posición ante Alianzas y la Elección de 2027: Debido a la ley, Somos México deberá participar solo en su primera elección. Naranjo expresa su preferencia por alianzas donde los ciudadanos decidan, no las cúpulas.

Defensa del INE y Preocupaciones Electorales: Acosta Naranjo subraya la importancia de proteger al INE y expresa preocupación por posibles intentos del gobierno de intervenir en el proceso de registro, por lo que buscan superar ampliamente los requisitos legales.

Identidad Ideológica: Somos México se define como un partido de “demócratas”, abierto a personas de derecha, centro e izquierda que crean en la democracia, buscando reconstruir la república y las instituciones.

Solidaridad con Movimientos Ciudadanos: Expresa solidaridad y respeto por el Movimiento del Sombrero, enfatizando la importancia de no dejarlos solos.

