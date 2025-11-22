VIDEO: Denuncian presuntos casos de abuso en kinder de Yucatán

Padres y madres de familia denunciaron que en el kinder “Xocén” ubicado en la colonia San Antonio Kaua III de Kanasín en Yucatán se cometieron abusos sexuales contra varios niños y el probable responsable seria un intendente.

Denuncian abuso sexual en jardín de niños

Damidia Mezeta, madre de una de las presuntas víctimas relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que su hija sufrió abuso sexual por parte de un trabajador del jardín de niños por lo que de inmediato acusó a la Fiscalía General del Estado para denunciar.

De acuerdo con el testimonio de la mamá, la niña se quejó de que le dolía su pancita, así que la llevó a emergencias y ahí fue donde le dijeron que la menor de 4 años había sufrido abuso sexual.

Luego de que se diera a conocer el caso, otras tres madres presentaron quejas similares y exigieron a las autoridades que despidan al responsable y lo presenten ante el Ministerio Público y se haga una investigación exhaustiva para que esta situación no se vuelva a repetir.

Violencia sexual infantil

La violencia sexual infantil es todo contacto y/o actividad sexual entre una niña, niño o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella sin su consentimiento. Es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional.

Por ello, las autoridades emiten algunas recomendaciones para prevenir este delito que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes:

Dedica tiempo para comunicarte con los niños, niñas y adolescentes para generar un ambiente de confianza y puedan pedirte ayuda en caso de sentirse en peligro.

Enséñales a decir que no, que hay zonas de su cuerpo que solo ellas y ellos pueden tocar.

Crea un clima de confianza y enseñas que un secreto que les preocupa, los hace sentir incómodos o los asusta no debe mantenerse en silencio.

Explícales sobre los riesgos que hay en internet y redes sociales como el sexting y el groominíg donde personas los contactan para hacerles daño.

Nunca los dejes solos y explícales que no deben aceptar regalos ni favores de personas desconocidas.

No pongas en duda su palabra cuando te digan que han sufrido algún tipo de abuso, pues decirlo significa un gran esfuerzo y se les debe reconocer como personas valientes.

