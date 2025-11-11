Colonias donde instalarán calentadores solares y sistemas de captación de agua gratis
La Sedema dio a conocer la lista de colonias donde se instalarán calentadores solares y captadores de agua, estos son los requisitos.
El gobierno de la CDMX abrió el registro para solicitar la instalación gratuita de sistemas para cosecha de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos y en adn Noticias te decimos cómo registrarte y qué colonias serán las beneficiadas.
Requisitos y registro para instalación de calentadores solares
Si quieres ser beneficiario y que instalen en tu casa calentadores solares o sistemas de cosecha de lluvia deberás cumplir con los siguientes requisitos:
- Identificación vigente con fotografía
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses puede ser el recibo del agua, luz, gas, teléfono, internet o televisión de paga
Posteriormente deberás realizar el registro en el siguiente enlace .
Colonias de CDMX beneficiarias
De acuerdo con la información de la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ), la alcaldía donde se instalarán los calentadores solares y sistemas de cosecha de lluvias será Coyoacán, específicamente en las colonias:
- Ajusco
- Pedregal de Santa Úrsula
- Pueblo de Santa Úrsula
- Viejo Ejido de Santa Úrsula
- San Lorenzo Huipulco
¿Cómo funciona el sistema de cosecha de lluvia y los calentadores solares?
El sistema de cosecha de lluvia es para captar el agua pluvial que cae en el techo de una vivienda y es conducida a través de canaletas hacia tubos con un filtro y un separador. Después llega a un tanque de almacenamiento con pastillas para clorar el agua. También cuenta con una bomba de extracción para que el liquido sea llevado a su cisterna, tinaco o contenedores.
Mientras que los calentadores solares utilizan la energía solar para calentar agua y con ello disminuye el gasto en gas y la emisión de gases contaminantes.
Además de la instalación de calentadores y captadores de agua, la Sedema imparte talleres y capacitaciones para aprovechar mejor estos sistemas, así que no pierdas la oportunidad de tener el tuyo para ahorrar y cuidar el medio ambiente.
