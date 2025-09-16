Vecinos brindan apoyo a familiares de víctimas de la explosión en Iztapalapa; autoridades no responden

Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, 13 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas; vecinos organizaron colectas de víveres para familias en hospitales, destacando la ausencia inicial de apoyo oficial.
Familiares de víctimas, como albañiles sin seguro médico, esperan en hospitales como el Emiliano Zapata; ciudadanos donaron comida, agua y cobijas, criticando la lentitud de las autoridades en brindar atención integral y psicológica.
En medio del caos, voluntarios y policías capitalinos repartieron café y tortas a afectados; la solidaridad vecinal mitigó la angustia, pero hospitales reportaron falta de insumos, revelando grietas en el sistema de salud de CDMX.
Vecinos de San Miguel Teotongo ayudaron a rescatar heridos y apagar vehículos incendiados con cubetas y tierra; mientras, familiares bloquearon vías exigiendo justicia y regulación estricta para pipas de gas en zonas urbanas.
La presidenta Sheinbaum prometió apoyo federal y revisión de protocolos, pero en el Hospital Rubén Leñero, la comunidad improvisó mesas de donaciones; la ola de solidaridad mexicana contrasta con demandas por indemnizaciones rápidas.
Asociaciones civiles ofrecen asesoría legal gratuita a afectados; la tragedia dejó 54 hospitalizados, con vecinos sumándose desde otros estados para llevar alimentos, subrayando la unidad ante la aparente inacción gubernamental inicial.