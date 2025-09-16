inklusion.png Sitio accesible
Vecinos brindan apoyo a familiares de víctimas de la explosión en Iztapalapa; autoridades no responden

Tras el accidente con la pipa en Iztapalapa, autoridades brillan por su ausencia mientras vecinos apoyan a familias de víctimas con víveres y solidaridad.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, 13 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas; vecinos organizaron colectas de víveres para familias en hospitales, destacando la ausencia inicial de apoyo oficial.
  • Familiares de víctimas, como albañiles sin seguro médico, esperan en hospitales como el Emiliano Zapata; ciudadanos donaron comida, agua y cobijas, criticando la lentitud de las autoridades en brindar atención integral y psicológica.
  • En medio del caos, voluntarios y policías capitalinos repartieron café y tortas a afectados; la solidaridad vecinal mitigó la angustia, pero hospitales reportaron falta de insumos, revelando grietas en el sistema de salud de CDMX.
  • Vecinos de San Miguel Teotongo ayudaron a rescatar heridos y apagar vehículos incendiados con cubetas y tierra; mientras, familiares bloquearon vías exigiendo justicia y regulación estricta para pipas de gas en zonas urbanas.
  • La presidenta Sheinbaum prometió apoyo federal y revisión de protocolos, pero en el Hospital Rubén Leñero, la comunidad improvisó mesas de donaciones; la ola de solidaridad mexicana contrasta con demandas por indemnizaciones rápidas.
  • Asociaciones civiles ofrecen asesoría legal gratuita a afectados; la tragedia dejó 54 hospitalizados, con vecinos sumándose desde otros estados para llevar alimentos, subrayando la unidad ante la aparente inacción gubernamental inicial.
