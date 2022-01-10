inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Recapturan a cuatro reos que escaparon durante operativo contra "El Mencho"

Los votos sobre la mesa en adn Noticias

La espuma de los días

  • La espuma de los días

    La espuma de los días - Episodio 43

    Loretta Cornejo, psicoterapeuta infantil, nos relata a través de anécdotas la importancia de la magia, la creatividad y el juego en el desarrollo humano.

  • La espuma de los días

    La espuma de los días - Episodio 42

    Los propósitos de año nuevo no se hacen esperar. ¿Qué es lo que hace que podamos cumplir un propósito?, ¿es tiempo de reajustar nuestras metas?

Votos sobre la mesa

No solo de futbol vive el hombre

En la nube

  • en la nube

    En la nube - Episodio 39

    En este episodio 39 de en la nube, platicamos acerca de la CES 2022 a realizarse en Las Vegas.

  • en la nube

    En la nube - Episodio 38

    Wikipedia y su subasta por el NFT de la primer plantilla de su sitio web. Nike adquirió un estudio dedicado a la creación de estos archivos. Con esto busca posicionarse como una de las primeras marcas en vender ropa deportiva.

  • en la nube

    En la nube - Episodio 37

    Los robots híperrealistas que a través de un software el cual permite que el robot pueda generar gesticulaciones tan reales como los propios humanos.

  • en la nube

    En la nube - Episodio 36

    Las más recientes actualizaciones de Whatsapp y de los 20 años de la consola Xbox que, con ayuda de Microsoft, crearon en su sitio web un museo.

El tocadiscos

La quiniela

  • La quiniela

    La Quiniela - Episodio de fin de año

    Último episodio de este 2021 y tenemos que hacer hincapié en lo atípico ha sido este año en todas sus aristas y una de ellas es el futbol mexicano.

  • La quiniela

    La quiniela - Episodio 40

    En este capítulo de la quiniela tocaremos los que han sido los dos fichajes más llamativos de este mercado invernal de piernas.

  • La quiniela

    La quiniela - Episodio 39

    Estamos a nada de que termine el año y hoy te traemos las últimas noticias del fútbol mexicano.

  • La quiniela

    La Quiniela - Episodio 38

    Ha llegado a su fin el torneo de futbol mexicano Grita México Apertura 2021 dejando como campeón al Atlas después de 70 largos años de espera

El Chocho

  • El Chocho

    El chocho - Episodio 3

    En este episodio les platicaremos del peligro del llamado “Hongo negro” o mucormicosis.

  • El Chocho

    El Chocho - Episodio 2

    En el segundo capítulo de El Chocho hablaremos de los problemas Neurológicos durante y después de padecer la COVID-19.

Pide al tiempo que vuelva

Hashtag

  • podcast hashtag

    Hashtag - Episodio 41

    Las tendencias de la semana son encabezadas por el triunfo electoral de Gabriel Boric para la presidencia de la República en Chile, Silvia Pinal y la Navidad.

  • podcast hashtag

    Hashtag - Episodio 40

    Te contamos de las tendencias de esta semana: #Chapitos #INEGI #Spiderman

  • podcast hashtag

    Hashtag - Episodio 39

    Hablamos sobre el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, las vacunas para los adultos mayores y el accidente migratorio en Chiapas.

  • podcast hashtag

    Hashtag - Episodio 38

    Las tendencias de esta semana están encabezadas por el mensaje de gobierno por el tercer año de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.

El cuarto del poder

Ecofriendly

  • Portada Ecofriendly

    Ecofriendly - Episodio 4

    El glaciar más importante entre el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl fue declarado extinto. Productores de fresas se unen para reducir su consumo de agua.

  • Portada Ecofriendly

    Ecofriendly - Episodio 3

    En este episodio ponemos dos casos de fauna y la importancia de los animales en nuestro entorno.

  • Portada Ecofriendly

    Ecofriendly - Episodio 2

    Se suman aguacateros a la Agenda Verde de la ONU y al Acuerdo de París. ¿Cómo ayuda alimentar a los ganados con algas marinas?

  • Portada Ecofriendly

    Ecofriendly - Episodio 1

    Te has preguntado ¿de qué tamaño es tu huella ecológica? Las actividades que realizamos diariamente dejan un impacto en el planeta.