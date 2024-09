Perspectiva de la manufactura y exportación automotriz

Una industria que realmente es muy importante para nuestro país es la automotriz. Simplemente en materia de exportaciones el año pasado significó casi 189,000 mdd, o sea 36% de todo lo que la industria vende al exterior. Esto no es nuevo ya que el acuerdo comercial con eu y Canadá lleva 20 años de vigencia y el 85% de la exportación va a Estados Unidos y Canadá.

Hasta ahora se puede decir que dicha industria marcha con un aceptable avance en la producción y exportaciones. Hay dudas a futuro porque va a crecer menos.

Para méxico no es buena noticia que la economía de eu camine menos aprisa. Dicho país constituye un pistón para nuestro comercio y al afectarse la exportación de autos hay un efecto multiplicador para la actividad aquí.

De por sí el horizonte interno para 2024 y 2025 no es el mejor. Como quiera hasta ahora los números de la industria no son tan desfavorables, vaya ni siquiera en la venta interna que no lucía nada bien.