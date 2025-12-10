México estrena Fiscal General: entre promesas de justicia y dudas sobre la impunidad

La renuncia de Alejandro Gertz Manero abrió paso a una nueva etapa en la Fiscalía General de la República. Ernestina Godoy asume el cargo prometiendo cero persecuciones políticas y fin a la impunidad, mientras voces expertas cuestionan si tendrá las condiciones para lograrlo. La colaboración con Omar García Harfuch, reconocido por su capacidad investigadora, podría marcar un rumbo distinto. ¿Qué debe hacer México hoy para reconstruir su sistema de procuración de justicia? Aquí lo analizamos.

