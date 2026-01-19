Corrupción, sanciones y abuso de poder: ¿quién responde en el servicio público?

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, conversamos con Natalia Téllez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre uno de los temas más sensibles para la vida pública: la responsabilidad de quienes ejercen el poder. ¿Qué ocurre cuando un servidor público abusa de sus funciones?, ¿quién investiga y quién sanciona?

A lo largo de la entrevista, la magistrada explica cómo el Tribunal conoce y castiga faltas administrativas graves como el cohecho, el peculado y el desvío de recursos, dejando claro que el servicio público no es un espacio de impunidad, sino de mayor obligación frente a la ciudadanía. El diálogo también aborda el hostigamiento y abuso sexual dentro del servicio público, conductas que hoy pueden sancionarse por la vía administrativa bajo la figura de abuso de funciones, visibilizando la urgencia de proteger la dignidad de las servidoras públicas y de mujeres afectadas, como las alumnas de escuelas públicas. Una conversación necesaria sobre rendición de cuentas, legalidad y el papel de las instituciones para frenar los abusos de poder.

