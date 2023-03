Sorteo Tris: Resultados hoy viernes 17 de marzo del 2023

Antes de irte al megapuente . no olvides consultar los números ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional de México que se realizaron este viernes 17 de marzo, principalmebte de Sorteo Tris en sus diferentes modalidades, por lo que te compartimos los resultados de los números ganadores.

A través de sus redes sociales la Lotería Nacional dio a conocer los resultados de los sorteos electrónicos, ¡así que mucha suerte!

Tris del Medio Día: No. 30248 - Ganador: 1-1-1-9-9

Tris de las Tres: No. 30249 -Ganador: 7-4-1-7-7

Chispazo de las Tres: No. 9697 - Ganador: 01-04-06-12-20

Tris Extra: No. 30250 - Ganador: 9-6-0-6-8

Tris de las Siete: No. 30251 - Ganador: 4-2-7-5-2

Les compartimos los resultados de #TrisExtra No. 30250

Los números ganadores son ✨9-6-0-6-8✨

Multiplicador: Si ✅

¡Gracias por participar con nosotros! 🤗#SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/keKuEn9YKp — Lotería Nacional · Sorteos Electrónicos (@LN_electronicos) March 17, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo puedo cobrar el premio del Sorteo Tris

El organismo señala que el ganador de un sorteo cuentas con 60 días naturales a partir del día siguiente en que se llevó a cabo el concurso o sorteo para cobrar su premio. En caso de no hacerlo, el derecho de cobro habrá caducado y este será agregado al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública. Cuida muy bien tu boleto ya que es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador.

Qué es el Tris

El Tris es el sorteo de números en línea de Pronósticos para la Asistencia Pública más fácil, accesible y económico, en el que puedes decidir cuánto quieres ganar definiendo el grado de dificultad, se realiza diariamente, todos los días del mes y está organizado por la Lotería Nacional de México.

Participa todos los días de la semana en sus cinco sorteos del día, sorteo Tris Mediodía 13 horas, Tris de las Tres 15 horas, Tris Extra 17 horas, Tris de las Siete 19 horas y Tris Clásico 21 horas ¡Por $1 peso, puedes ganar hasta 50 mil pesos!

Sorteo Tris Extra 30250 https://t.co/akvGlDc5dE — Lotería Nacional · Sorteos Electrónicos (@LN_electronicos) March 17, 2023

Cómo se eligen los ganadores del Sorteo Tris

Las urnas del sorteo Tris, elegirán 5 números al azar para formar una cifra de 5 dígitos que al coincidir con los números de tu boleto, dependiendo de las modalidades, números jugados y pesos apostados por número, podrán hacerte ganar muchísimo dinero.

adn40, siempre conmigo.