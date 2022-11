Sorteo Tris: Conoce si te llevaste el premio mayor del 10 de noviembre

Como cada día la Lotería Nacional de México dio a conocer a los ganadores del Sorteo Tris, entre los cuales destacan cinco boletos principales que dan a repartir miles de pesos y un premio mayor en caso de contar con suerte.

Lo resuelto por las autoridades de la Lotería Nacional, muestran los boletos que fueron sorteados para ganar uno de los cinco premios principales se muestran en la siguiente lista representada con los sorteos.

· Tris del Medio Día: No. 29613, el ganador será quien cuente con el boleto: 2-2-1-2-4

· Tris de las Tres: No. 29614, boleto ganador: 9-8-4-1-4

· Chispazo de las Tres: No. 9443, el boleto ganador es: 09-14-19-26-28

· Tris Extra: No.29615, con número de la suerte: 5-4-2-6-7



· Tris de las Siete: No. 29616, con boleto ganador para el: 4-1-1-0-9

Vale la pena señalar que las personas que cuenten con uno de los boletos ganadores antes mencionados, pueden corroborar su información y resultados del pronóstico, dándole clic en el siguiente enlace .

Cómo puedo cobrar el premio del Sorteo Tris

Por otro lado, es válido recordar que la Lotería Nacional señala que el ganador de un Sorteo Tris cuentas con 60 días naturales después de las primeras 24 horas en que se llevó a cabo el sorteo para cobrar su premio, es decir, a partir de mañana 10 de noviembre.

En caso de no hacerlo, el derecho de cobro habrá caducado y este será agregado al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

¿Cómo se eligen los ganadores del Sorteo Tris?

Las urnas de estos pronósticos, elegirán cinco números al azar para formar una cifra de cinco dígitos que al coincidir con los números de tu boleto, dependiendo de las modalidades, números jugados y pesos apostados por número, podrán hacerte ganar miles de pesos.





Con esto dicho, vale la pena recordar que el Tris es el sorteo de números en línea de Pronósticos para la Asistencia Pública más fácil, accesible y económico.

