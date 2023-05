¿No sabes dónde ir en CDMX este fin de semana? Rosalía, concierto de OV7 30 años y más están en la agenda

La Ciudad de México (CDMX) siempre tiene actividades y eventos que disfrutar, por eso, si este puente no pudiste salir, no te preocupes, porque lo que sí es seguro es que no te quedarás sin plan; aquí en adn40 te tenemos la agenda para qué hacer y dónde ir en CDMX el fin de semana del 28 al 30.

Viernes 28 de abril

Concierto La Rosalía en el Zócalo

La cantante española Rosalía se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el viernes 28 de abril a las 20:00 horas, en un evento gratuito que hizo cantar y bailar a muchos, pues de acuerdo a la Secretaría de Cultura Capitalina que congregó a 160 mil asistentes. Y es que no es para menos, ya que la “Motomami” ha adquirido gran popularidad en los últimos tiempos.

Concierto de la cantante Rosalía en el Zócalo Capitalino

Joss Stone en el Pepsi Center

Si lo tuyo no es La Rosalía, hubo otras opciones musicales como Joss Stone en el Pepsi Center, donde la cantante inglesa de soul R&B y blues presentó su gira “20 Years of Soul ” a las 21:00 horas. El costo de los boletos fue entre 700 y 2000 pesos.

Sábado 29 de abril

OV7 30 años

¡Imperdible! La banda OV7 con la que varias generaciones crecieron se presentó el sábado en el Auditorio Nacional celebrando sus 30 años de carrera.

Eladio Carrión/ Pepsi Center

Este sábado 29 de abril a las 20:30 horas también se presentó Eladio Carrión en el Pepsi Center, un popular rapero y cantante estadounidense.

Bichópolis 2023: Festival de Insectos

¿Biscosos pero sabrosos? Luego de una pausa por la COVID-19, Bichópolis 2023: Festival de Insectos volvió a la CDMX, de manera precisa a calle Jalapa 234 en la Roma Sur, Cuauhtémoc, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Aquí podrán disfrutar de muestras gastronómicas, conferencias, talleres y más. El costo del boleto es de solo 20 pesitos; recuerda que estará disponible hasta el lunes 1 de mayo.

Festival astronómico infantil/ planetario Luis Enrique Erro

¡Un viaje al Universo! Para celebrar el Día del Niño , el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvo talleres y presentaciones para toda la familia en el planetario Luis Enrique Erro, ideal para que los pequeños y no tan pequeños se acercaran a la ciencia.

📆 29 y 30 de abril

🕜 De 10:00 a 05:00 pm

📍Planetario Luis Enrique Erro



📆 29 y 30 de abril

🕜 De 10:00 a 05:00 pm

📍Planetario Luis Enrique Erro#InternacionalízateIPN#FestivalAstronómicoInfantil https://t.co/wOuxL5vELc — DRI_IPN (@IPN_DRI) April 28, 2023

Cruz Azul-Santos /9pm

El Estadio Azteca fue testigo del duelo entre Cruz Azul y Santos, partido de gran importancia para los dos equipos, ya que que buscaban tener su pase a la reclasificación del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX.

Domingo 30 de abril

Canticuentos/ teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Aquí en la Ciudad de México se presentarán el 30 de abril en el Teatro esperanza Iris con 3 funciones.



Aquí en la Ciudad de México se presentarán el 30 de abril en el Teatro esperanza Iris con 3 funciones. pic.twitter.com/4tT4OxtZsh — Loyolus (@soy_loyolus) April 28, 2023

Festival infantil en el Zocalo

Luego del concierto de la Rosalía, el Gobierno de la CDMX alistó las carpas y escenarios en el Zócalo de la Ciudad de México para que se llevara a acabo el Festival Infantil con motivo del Día del Niño. El evento inició a las 10:00 horas y concluyó a las 19:00 horas.

En el lugar cientos de familias capitalina se reunieron para divertirse y pasar un buen rato en familia, celebrando a los más pequeños de la casa con inflables, juegos de mesa, obras de teatro, marionetas, entre otras actividades.

Les esperamos con todo el entusiasmo para que se vengan a divertir en la explanada del 📍Zócalo Capitalino con el ⭐️Festival del Día del niño y La Niña hasta las 🕣19 hrs en el área de los inflables.



¡La magia presente!❤️‍🩹✨



Dándolo todo siempre las y #LosJóvenesUnenAlBarrio ✌🏻 pic.twitter.com/8ZH2bU7Wms — INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) April 30, 2023

¡Mañana 30 de abril arranca el Festival de las Niñas y los Niños en el Zócalo!



Libros gratuitos, juegos tradicionales, planetario móvil, presentaciones circenses y música de @yucatanagogo, @Triciclocircus y @lospatita.



De 10 a 19 horas#EntradaLibre@GobCDMX@Claudiashein pic.twitter.com/km3lSsemsM — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 29, 2023

La Sirenita/ teatro Tepeyac

Este domingo 30 de abril de 2023 como el resto de fines de semana de mayo y junio, en el Teatro Tepeyac, ubicado en Calzada de Guadalupe #497, Colonia Estrella, se está realizando la obra de La Sirenita, un evento para disfrutar en familia y cuyo boleto de acceso tiene un costo de $275.

Sin duda esta es una forma de comenzar a acercar a los pequeños con las artes escénicas, y en caso de que ya la hayan visto, el recinto cuenta con otras adaptaciones como “Princesas”, “Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz?”, “El Mago de Oz”, “El Lago de los Cisnes” y “Dinosaurios al rescate”.

