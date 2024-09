Fito Páez canceló su concierto gratis en el Zócalo CDMX; cantante sufre fuerte accidente

Esta tarde el cantante Fito Páez anunció que por motivos relacionados con su salud cancelará su concierto gratis en el Zócalo CDMX, así como sus próximas presentaciones en otros estados y en Bógota. Te contamos cuál es el motivo detrás de esto.

¿Por qué Fito Páez canceló su concierto gratis en el Zócalo CDMX?

A través de sus redes sociales el intérprete de “Al lado del camino”, dio a conocer que sufrió un accidente doméstico que le provocó fractura de cinco costillas. Por lo que se verá imposibilitado en presentarse en CDMX el próximo 7 de septiembre .

Asimismo, el cantante canceló otras dos presentaciones que tenía programadas por su gira “El amor después amor”. El cantante firmó la carta y aclaró “Un tropezón no es caída”. Usuarios en redes sociales han expresaod su preocupación por el artista.

¿Qué otras presentaciones tenía programadas Fito Páez en su gira?

Tras el accidente de la estrella de rock argentino dio a conocer qué conciertos en México fueron cancelados y estos son:

Zócalo CDMX (7 de septiembre)

Ciudad de México (21 de enero 2025)



Guadalajara (26 de enero 2025)

¿Cuándo reprogramarán los conciertos cancelados?

Muchos fans del cantante han expresado sus buenos deseos hacía Fito Páez a través de redes sociales, sin embargo, hay otros que se han preguntado cuándo reprogramarán sus conciertos en México.

No obstante, hasta el momento Fito Páez no ha señalado para qué fecha cambiará su concierto en Jalisco, programado el 26 de enero de 2025 y que no se podrá llevar a cabo debido a motivos de salud.

Éxitos de Fito Páez

De acuerdo con la revista Billboard el cantante de rock argentino, Fito Páez destaca por intepretar éxitos, tales como:



‘El amor después del amor’



‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’



‘Al lado del camino’



‘11 y 6'



‘Tumbas de la gloria’



‘Creo’

Hasta el momento se desconoce el estado de salud exacto de Fito Páez, sin embargo, es muy posible que se tome un tiempo debido a que su fractura de costillas podría imposibilitarlo de cantar.

