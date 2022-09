No puedes dejar de vivir la Experiencia Día de Muertos en Xochimilco

El Día de Muertos se acerca y no hay lugar mejor para disfrutar de esta tradición que en los legendarios canales de Xochimilco dónde esta época se llena de misticismo y color, potencializando su atractivo.

Es por ello que si la celebración a los que ya no están es de tus fechas favorita, no puedes perderte, Experiencia Día de Muertos en Xochimilco; una actividad inmersiva y diferente para esta época.

¿Qué es Experiencia Día de Muertos en Xochimilco?

Experiencia Día de Muertos en Xochimilco es una actividad inmersiva en la que vas a adentrarte al ecosistema de los canales de la zona y podrás contemplar la belleza de sus amaneceres, conectar con los sonidos de la naturaleza, disfrutar de la neblina desde una trajinera y acompañado siempre por las tradicionales catrinas y catrines que te guiarán durante el trayecto.

Experiencia Día de Muertos en Xochimilco está diseñada para todos aquellos que tienen un alma de aventureros y también para los creadores de contenido que buscan nutrir de una forma distinta sus distintas plataformas en esta época.



Hora, fecha, costo y detalles de Experiencia Día de Muertos en Xochimilco

Experiencia Día de Muertos en Xochimilco se llevará cabo el 15 y 16 de octubre, podrás asistir cualquiera de los días, pero toma en cuenta que la cita para arrancar el recorrido es a las 5:40 a.m. en uno de los embarcaderos del lugar y el trayecto consta de entre 4 horas y 4 horas y media.

Subirás a la trajinera, recorrerás el camino hacia una de las islas y ahí descenderás para tomar las mejores fotos, videos y experiencias que el lugar ofrecerá, además de que contarás con asesores fotográficos para que obtengas las mejores tomas ya sea desde tu celular, cámara, tablet o Dron.

Xperiencias México Catrina Experiencia Día de Muertos Xochimilco

Más tarde disfrutarás de un delicioso desayuno mientras entras en convivencia con los asistentes.

“La idea es que la gente se desconecte y pueda vivir las tradiciones de una manera distinta; a veces necesitamos momentos de tranquilidad y de poder separarnos del día a día”. Finalizó.

Puedes saber más de los creadores en sus cuentas de IG:

@xperiencias.mexico

Kevin Brito

@niveckbritto





Marco Sáenz

@maarcosky

Diego Meléndez

@diego_aresdp

¿Qué costo tiene Experiencia Día de Muertos en Xochimilco?

El precio de la experiencia es de 2 mil 900 pesos para cualquiera de los dos días y puedes apartar tu lugar con mil pesos y el resto pagarlo antes de abordar la trajinera; esto incluye el tour, los asesores, el desayuno e ingreso a otros eventos de Xperiencias México y la oportunidad de que tus imágenes o contenidos sean publicados en cuentas como @México_Capital @CDMX_Oficial entre otras.

Lleva una buena chamarra, ropa cómoda y bloqueador solar, además no olvides acompañarte de un dispositivo para captar las espectaculares imágenes que esta experiencia te va a ofrecer y recuerda que también debes llevar cubrebocas.

El método de pago es a través de la cuenta a nombre de Kevin David Brito González

CLABE: 0121 8000 4699 019730

NÚM.DE TARJETA: 4152 3136 6253 2840 NÚM.DE CUENTA: 046 990 1973

TIPO DE CUENTA: DÉBITO

Mail: niveckbritto@gmail.com Tel: 5576959057

Si se requiere factura es + IVA

Así que ya lo sabes, aparta la fecha y no te pierdas Experiencia Día de Muertos en Xochimilco.

