Estos son los horóscopos del 5 al 11 de dic en Luna llena en Géminis

El próximo 8 de diciembre será la última Luna llena del Año y así es como estarán afectados los horóscopos del 5 al 11 de diciembre.

La semana del 5 al 11 de diciembre estará llena de sorpresas, algunos sagitarios todavía estarán celebrando sus cumpleaños y ya viene la navidad, así que no dejes de lado las predicciones de nuestra tarotista Maríaesther

Horóscopo para Aries

Esta semana debes de tener un tema de reflexión, de introspección importante por el cual quizás te estás sintiendo un poquito culpable por haberle contestado un algo fuerte a esa persona y no haberle dado la oportunidad a quien te lo pidió. Es bueno aceptar cuando la regamos Aries, así es que piénsalo, acéptalo, trabájalo si es posible ofrecer una disculpa o cambiar de actitud créeme que vas a salir ganando mucho más, así es que analiza aquellas actitudes que no están funcionando.

Trata de hacer estos cambios esta semana y este mes que como dijimos es un mes de cambios de fe de esperanza y de amor también puede haber invitaciones para hacer alguna visita o algún viaje corto esta semana.

Esto es lo que le espera al signo de Sagitario; amor, dinero y salud

Horóscopo para Tauro

Tauro, tu sueles anteponer la lógica a las emociones y a veces puedes ser muy frío, parece ser que dices, yo voy adelante y no me importa aunque me duela, no cedo y no me pongo un momentito a darme chance de sentir y de sacar esas emociones.





Esta semana trata de darte ese chance se sentir emoción de dejar salir ese dolor eso no significa que te venzas o que te rindas al contrario las personas que muestran su emoción y se dejan sentir suelen ser personas que también se fortalecen. Entonces detente un momentito se vale llorar, se vale sentir, se vale expresar esos sentimientos de adentro y eso no te hace menos fuerte ni menos importantes, así es que deja los fluir.

Horóscopo para Géminis

Géminis cuidado con los gastos, puede ser que te estés endrogando un poquito o estés gastando de más quizás, vale la pena que analices estos gastos este exceso y que no.

No vayas a reprocharte después haber gastado este dinero también puede ser que alguien te pida que le pagues algo; yo creo que es buena idea liquidar aquello que te quita el sueño, ya quítate ese pendiente de encima y no solo habló de cosas económicas.

Horóscopo para Cáncer

Cáncer andas como muy coqueto, coqueta coqueta, fíjate que sale la carta de la pareja, pero no de ese amor de novios de manitas sudada, sino esa sexapil de que el cuerpo sienta lo que recibe así es que es una muy buena semana para conocer gente, para salir para sentirte seguro de ti mismo para verte más guapa más guapo.





Así es que con toda la actitud, sabes que tienes una conexión importante y te vas a sentir muy atractivo muy equilibrado. También es una semana para hacer alianzas pactos y acuerdos así es que vamos con todo cáncer.

Horóscopo para Leo

Leo, fíjate que me está saliendo tu propia carta que es la carta de la fuerza que tiene un león, ¿qué significa esta carta? Nos dice que es muy importante que procures equilibrar tus reacciones, a veces puede ser muy visceral, es importante que matices esas reacciones.

Es una semana para llegar a algunos acuerdos relacionados con firmas con documentos o con adquisiciones habla de renovar la casa de hacer una renovación de un contrato, así es que procura llegar con la mejor actitud para que no te gane la emoción ahora sí, en tu caso si hay que anteponer la lógica a las emociones.

Horóscopo para Virgo

Ay Virgo fíjate que te me estás angustiando mucho. Te me estás preocupando mucho antes de que pasen las cosas, procura relajarte, si te vas a angustiar que sea por algo que valga la pena y que sea real, no por aquellas cosas que nos imaginamos. Habla lo que tengas que hablar, pregúntalo que haya que preguntar, pero no te aceleres ni te adelantes a situaciones que muchas veces no llegan así es que relax Virgo esta semana tranquilo, eh?



Controla la ansiedad y no andes futureando con cosas negativas.

Horóscopo para Libra

¿Cómo andas de la pancita Libra? Hay que cuidar mucho la alimentación es una semana en la cual puede ser que haya situaciones que te hagan enojar mucho, me sale la carta de hacer corajes de pasar por momentos de entripado. Recuerda que debes elegir tus batallas y no engancharte con cosas que no tiene caso y que quizá les estés dando más importancia de la que deberías. También veo la copa llena, que es toda la abundancia, que ya está llegando a tu vida, así es que elimina el pasado y relájate.

Horóscopo para Escorpión

Escorpión puede ser que estés perdiendo un negocio o perdiendo una oportunidad que te sientas un poquito traicionado o que alguien hizo una mala jugada que te pudo haber afectado. A veces las bendiciones vienen disfrazadas y uno cree que algo es malo y con el tiempo ya viéndolo en perspectiva te das cuenta que fue lo mejor que te pasó quizá ahorita no lo entiendas más adelante te darás cuenta que a lo mejor Dios te está quitando lo que te estorba o que esto no era para ti y que viene algo mejor.

Escorpión suéltalo déjalo ir y avanza, que si algo tienes esa energía y fortaleza para ir por más, no te sientas víctima de las circunstancias tú sigue adelante.

Horóscopo para Sagitario

Sagitario hay que cuidar mucho el dinero, hay que cuidar mucho los bienes a veces manejamos un perfil y la gente y nos exponemos a situaciones riesgosas te sale una carta que habla de que hay que ser muy prudente, hay que cuidar los dineros, la carta dice que seas precavido no inviertas en cosas que no se ven o que no te late que sean buenas si vas a entrar a un negocio o quieres invertir, espérate un poquito más analiza todos los puntos porque este no es el momento mejor para invertir y se precavido toma tus precauciones esta semana.

Horóscopo para Capricornio

Capricornio parece ser que andas un poquito distanciado de la familia y ya te están correteando que dónde estás que por qué no te reportas, el factor familiar es tan importante en nuestra cultura porque de verdad es un valor que no en todos los países lo tienen como nosotros los latinos entonces Capricornio alimenta, esa relación, abrázalos, ten contacto con la gente que amas, acércate a la familia sobre todo en estas fechas.

Horóscopo para Acuario

Acuario parece ser que se acaba la racha de los problemas económicos se vuelven a llenar las arcas, aquí sale que viene una oferta o la llegada de dinero a tu casa y que vuelves a tener ese flujo económico que hasta ahorita te estaba faltando, ábrete a recibir bien una muy buena oferta de trabajo, vienen buenas noticias de dinero entonces aprovecha la y toma ventaja de estas oportunidades que está recibiendo esta semana.

Horóscopo para Piscis

Piscis parece ser que empiezas o incursiones en actividades nuevas puede ser que te sientas un poquito inseguro, pero las cartas te están diciendo fluye aprende no te cierres antes de empezar, puede ser que esta curva de aprendizaje la veas complicada sea un reto importante, pero lo vas a lograr.

Es una muy buena semana para aprender cosas nuevas para decir que sí para no dudar y lanzarte de lleno a esta nueva experiencia.

