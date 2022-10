Horóscopo semanal: Estas son las predicciones del 17 al 23 de octubre

Esta es la última semana del signo de Libra y Mariesther nos tiene el horóscopo de todos los signos previos a entrar a los días de los Escorpión, por lo cual a continuación te dejamos las predicciones en el amor, la salud y dinero que salieron en el podcast de Taroteando.

Horóscopo de Aries

Aries, esta semana para ti va a ser muy complicada por lo cual se te recomienda no meterte en problemas, pues de acuerdo con las predicciones podrías llegar a tener conflictos de dinero que abarcan las deudas que arrastras desde hace tiempo, lo cual podría romper tus relaciones personales.

Procura que no por temas de dinero y temas de deber, se terminen las relaciones que tienes afuera en el mundo con personas importantes para ti. Así que procura esta semana no engancharte con problemas de ese tipo: no prestes dinero y si debes, procura pagar lo antes posible.

Horóscopo de Tauro

Para los Tauro, el horóscopo predice que vas a estar apoyando con dinero a una fundación, a un grupo de personas que estén con dificultades o gente vulnerable. Me salió la carta de la filantropía, lo cual puede significar el apoyo con recursos o en especie.

Puede ser que esta semana te sientas con esa intención de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.

Horóscopo de Géminis

A los Géminis les espera una semana de mucho viaje, de mucho movimiento, de mucha actividad; es por ello que debes administrare bien tus tiempos porque sí te espera mucho movimiento a lo largo de este periodo.

También puede ser una semana que se esté organizando una reunión a nivel espiritual. Puede ser una ceremonia, una boda o cualquier tema espiritual, además de que te puedes sentir muy reflexivo, con muchas ganas de contactar con ser interior y puede haber un viaje espiritual.

si un géminis llega a tu vida, ya ganaste ᵗʳᵃᵘᵐᵃˢ — spooky lithay (@whotfislithay) October 17, 2022

Horóscopo de Cáncer

Cáncer cuida tu espalda, en esta ocasión salen cartas que tienen que ver con molestias en la cadera o en la espalda. Esto no es solamente en el tema físico, sino también en lo emocional, pues a veces se cargan con los problemas de otras personas y ni siquiera se puede resolver nada. Checa que es lo que estás cargando que hace que te duela el alma que te duela la espalda, o que te moleste por cargas de responsabilidades.

Horóscopo de Leo

Leo, te salen temas legales, puede ser que estés queriendo llevar a cabo un proceso legal alguna demanda alguna situación que hay que resolver. Hay que llevarlo a cabo, pero siempre recurriendo a personas profesionales a personas que entiendan tu tema para que no te distraigas y pierdas el tiempo y el dinero con gente que no está preparada para resolver tu caso.

Mariesther dice que siempre es mejor llegar a un acuerdo que a un pleito y todavía estás en momentos de poder acordar o poder resolver sin embargo, si me sale la carta de la justicia, que puede ser que estés contemplando la idea de algún tema legal, ojo y recurre a gente que sí sepa.

Horóscopo Virgo

Virgo, es momento de pensar bien, a quién le estás entregando tu amistad tu sobre todo tus secretos no platiques todo a todo el mundo no cualquiera puede comprenderte y sobre todo apoyarte.

Puede ser que si te hayas alejado mucho de la gente y ahora quieras recurrir a reencontrarte con los amigos, pero no necesariamente reencontrarte con los amigos significa poner en sus manos toda tu intimidad, ojo con las personas con las que te relacionas.

Horóscopo de Libra

Libra, otra vez vienen cambios importantes, puede ser que se tomen decisiones alrededor tuyo que te hagan sentir mal, que te hagan sentirte como víctima de la circunstancias, recuerda que todo lo que sucede en la vida, es aprendizaje es crecimiento es una semana para crecer para aprender para a tomar todo lo que estás viviendo como un proceso de evolución, no como un proceso de pérdida o de dolor.

A veces las pruebas de la vida se ponen complicadas, pero tómalo con mucha madurez para que crezcas y para que aprendas de las caídas.

Horóscopo de Escorpión

Escorpión, es una buena semana para acercarte a la familia, buena semana para reencontrarte con los seres queridos con las amistades a veces nos cuesta trabajo porque tenemos mucho mucha actividad, muchas responsabilidades.

A veces nos volvemos como los incondicionales del trabajo de los amigos y se nos olvida que la parte familiar es la que nos sostiene, la que nos apoya y a la que de veras le tenemos que dar un lugar importante. Así es que Escorpión, acércate a tu familia fortalece tus lazos a sentir a la gente lo valioso que son.

Horóscopo de Sagitario

Sagitario, puede ser que sea una semana lenta, una semana de no correr, no querer precipitar las cosas porque aquí me dicen paciencia, tolerancia. Puede ser que haya un tema emocional que te traiga muy afectado algo en lo que siempre ha sido exitoso y siempre ha sido triunfador.

Puede ser que en esta ocasión no esté funcionando como esperas hay que ser humilde, hay que aceptar cuando perdamos y este es un momento que puede haber una pérdida que te va a hacer crecer también.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio toma de decisiones es una semana en la cual, si puedes llevar a cabo dos proyectos al mismo tiempo pero te tienes que organizar y cuando me refiero a proyectos son temas laborales, son temas de retos, de obstáculos que nos pone la vida pero que tienes todo para poderlo resolver.

Entonces organízate bien, puedes llevarlos a cabo si se trata de tomar la decisión entre esta persona o esta persona o este trabajo o este trabajo recuerda que tenemos que ser directos y con mucho amor poner las cosas en su lugar y no tener como estas dos vidas o estas dos situaciones que te pueden meter en problemas. Tú sabes de lo que te estoy hablando así es que toma decisiones sin lastimar a los demás.

Horóscopo de Acuario

Acuario te sale la carta del mundo, te sale la carta de las relaciones con otra mujer puede ser alguien de la familia ten paciencia, a veces queremos educar a los demás o queremos que respondan como nosotros respondemos pero pues hay que ser pacientes tolerantes y también humildes hay gente que obtiene como que nos desespera o que nos saca de quicio pero también te puede estar mostrando algo de ti pueden ser un espejo en el cual te esté reflejando así es que aprendamos de los demás.

Horóscopo de Piscis

Piscis se presenta la oportunidad de retomar o de reiniciar una relación de amor de pareja, sale una carta de segundas oportunidades, la carta que te dice inténtalo, puede ser que ahora sí funcione entonces date la oportunidad de revivir esa relación o esa oportunidad de volver a intentar algo que sentías que estaba perdido, en el tema afectivo.

