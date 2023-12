Asiste al Christmas in the Park 2023 de Six Flags México

Si quieres vivir la experiencia navideña completa, no puedes perderte Christmas in the Park 2023, el evento más esperado de Six Flags. Desde el 24 de noviembre de 2023 al 21 de enero de 2024., podrás disfrutar de espectáculos llenos de magia, diversión y emoción.

Christmas Light Parade: Un desfile lleno de luz y color

Una de las atracciones principales de Christmas in the Park 2023 es el Christmas Light Parade, un desfile que recorre el parque con miles de luces LED. En este desfile podrás ver a los duendes, hadas y todos los personajes favoritos de Looney Tunes y los superhéroes de DC, como Bugs Bunny, Batman, Superman y Wonder Woman. El desfile se realiza todos los días a las 7:00 p.m. y a las 9:00 p.m.

Beyond Christmas: Un show de luces y fuegos artificiales

Otro de los espectáculos es Beyond Christmas, un show que combina luces, música y fuegos artificiales. En este show podrás ver cómo se ilumina el enorme árbol de navidad. Además, podrás admirar el cielo lleno de colores con los impresionantes fuegos artificiales que se lanzan al ritmo de la música navideña.

Snow Race: Una resbaladilla gigante para toda la familia

Si te gustan las emociones fuertes, no puedes dejar de probar la nueva resbaladilla gigante de Snow Race, una atracción que te hará sentir como si estuvieras en una montaña nevada.

La Casita de dulces del Polo Norte: Un encuentro con Santa Claus y sus ayudantes

Si quieres conocer al personaje más querido de la navidad, no puedes dejar de visitar la Casita de dulces del Polo Norte, donde podrás encontrar a Santa Claus y a sus tiernos ayudantes. En esta casita podrás tomarte una foto con Santa Claus, entregarle tu carta de regalos y recibir un dulce obsequio.

La Villa Navideña: Un lugar para disfrutar del espíritu navideño

Si tu deseo es sentirte como en un cuento de hadas, también podrás visitar la Villa Navideña, un lugar donde podrás ver las casas decoradas con luces y adornos navideños.

Las zonas de nieve artificial: Un lugar para divertirse con la nieve

Six Flags ofrece un espacio para jugar con la nieve artificial y vivir la experiencia navideña.

Los s’mores y las albercas de espuma: Un lugar para calentar el cuerpo y el alma

Por si fuera poco, podrás calentar el cuerpo y probar los deliciosos s’mores, además de entrar en las albercas de espuma del Kids Snow Camp. Los s’mores son unos deliciosos bocadillos hechos con galletas, chocolate y malvaviscos, que podrás tostar en una fogata.

Para deleitar el paladar y el recuerdo, también habrá una gran oferta gastronómica y muchos souvenirs que ofrece Six Flags en Christmas in the Park 2023. Con una gran variedad de nuevos platillos y coctelería desde la mayoría de los restaurantes al interior del parque, hasta un sinfín de souvenirs temáticos para esta época navideña, como gorros, bufandas, guantes, tazas, adornos y mucho más.

Adquiere tus entradas para el Christmas in the Park 2023 en la página web de Six Flags o en las taquillas del parque.

