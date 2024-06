Cha Eun-Woo en México: Setlist y todo lo que necesitas saber para esta noche

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE 🚨



🌐CHA EUN-WOO Just One 10 Minute [Mystery Elevator] IN MEXICO CITY🌐

🗓️ 4 y 5 de Junio del 2024 🗓️

🏟️ Arena CDMX 🏟️

🇲🇽 Ciudad de México 🇲🇽



ℹ️ HORARIOS ℹ️



Apertura De Taquillas 10:00 - 20:00 HRS

Apertura para Soundcheck 16:30 - 17:00 HRS

inicio de… pic.twitter.com/p4AeHqOhTB