‘Last Christmas’ vuelve a ser el hit más escuchado de Navidad después de 40 años

Aunque en la actualidad están de moda géneros como los corridos tumbados o el reguetón, esta Navidad, un éxito que ha resonado entre jóvenes y adultos es “ Last Christmas ” del dúo Wham!, estrenada hace más de 40 años.

El tema de George Michael y Andrew Ridgeley, se ha convertido en un verdadero himno de las fiestas, llegando a los oídos de diferentes generaciones. En Reino Unido, la canción alcanzó el número uno en las listas de éxitos navideños y registra más de 7.7 millones de reproducciones globales en Spotify.

¿Cuál es la historia detrás de Last Christmas?

Estrenada el 3 de diciembre de 1984, la canción fue escrita y producida por George Michael. Originalmente formaba parte del álbum Music from the Edge of Heaven (1986), pero al ser lanzada como single, rápidamente se consolidó como un hit.

Aunque el título y su sonido evocan la Navidad , la letra tiene poco que ver con las festividades. En cambio, narra una dolorosa ruptura amorosa y el reencuentro con un ex un año después. La historia detrás de su creación es igual de interesante.

Según Andrew Ridgeley, miembro de Wham!, la canción nació de manera espontánea durante una cena en casa de los padres de George Michael: “Habíamos comido algo y estábamos relajándonos frente al televisor cuando, casi sin que nos diéramos cuenta, George subió al piso de arriba. Después de una hora, regresó con la idea para la canción.”, reveló.

George Michael creó el tema en una habitación donde guardaba un piano, dando forma al icónico estribillo de “Last Christmas”. Mientras que el videoclip, ambientado en un pintoresco paisaje invernal, fue grabado en Saas-Fee, Suiza, lo que contribuyó a su encanto navideño.

El pasado 14 de diciembre de 2024, Last Christmas alcanzó el número tres en la lista Billboard Hot 100, reafirmando su relevancia en la música navideña. Este tema sigue siendo uno de los temas preferidos para escuchar en Navidad, demostrando que, aunque pase el tiempo, algunas canciones nunca pierden su magia.

