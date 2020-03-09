Videos
SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN MÉXICO
¿Cómo van las personas infectadas con el coronavirus que han sido atendidas en el INER Situación de las 5 personas infectadas con coronavirus en México. ¿Hay uno ya dado de alta?
ENTREVISTA A LA DRA. YOLANDA VILLEGAS
Frente al panorama de escasez del agua y del cambio climático, el desarrollo tecno-científico en materia de agua en México, así como el suministro del vital líquido a la población y, en general, a los distintos usos consuntivos, son temas que deben ser estudiados a cabalidad por los académicos, ingenieros, autoridades del agua y legisladores, a efecto de encontrar soluciones viables para el cuidado de los mantos acuíferos tradicionales, identificar nuevos recursos hídricos, y pugnar por la sostenibilidad medioambiental de nuestro país.
ENTREVISTA A DR. MARTIN ANTONIO MANRIQUE
La llegada a México del coronavirus es inminente, y el Sistema Nacional de Salud debe estar preparado en caso de que se convierta en emergencia.
ENTREVISTA A LUIS ALMAGRO LEMES, SECRETARIO DE LA OEA
La Organización de Estados Americanos es un organismo internacional que cuenta con la afiliación de 35 países del continente, cuyo principal objetivo es la promoción del diálogo y resolución de temas comunes en consenso entre sus afiliados.
EMBARQUE DE PLÁTANO A CHINA
La Secretaría de Agricultura dio el banderazo de salida al primer embarque de plátano mexicano a China.
LA CRISIS DEL AGUA EN MÉXICO
El agua como recurso está vinculado al desarrollo de la civilización humana y de la vida en el planeta.
TACONES Y AMARILLO
“Tacones en el armario” es un best seller que habla sobre el empoderamiento femenino.
CIENCIA BIOENERGÉTICA DE LOS COLORES
Somos vibración y, por lo tanto, nuestro campo electromagnético llamado aura del latín “hálito, emanación, resplandor” tiene una frecuencia que determina un color.
JÓVENES EN ACCIÓN
Estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo(UPMH), en la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, fueron invitados por su Director de carrera a inscribirse al Programa “International Air and Space Program” (IASP).
CONECTADAS
A diciembre del 2018, según datos del IFT, la presencia de mujeres en el sector de telecomunicaciones fue de 33%.