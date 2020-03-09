Frente al panorama de escasez del agua y del cambio climático, el desarrollo tecno-científico en materia de agua en México, así como el suministro del vital líquido a la población y, en general, a los distintos usos consuntivos, son temas que deben ser estudiados a cabalidad por los académicos, ingenieros, autoridades del agua y legisladores, a efecto de encontrar soluciones viables para el cuidado de los mantos acuíferos tradicionales, identificar nuevos recursos hídricos, y pugnar por la sostenibilidad medioambiental de nuestro país.

03 marzo, 2020