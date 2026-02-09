inklusion.png Sitio accesible
Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 muertos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Conversaciones de Sabina Berman en adn Noticias

    CONFRATERNICE, CULTURA EVANGÉLICA

    Según Arturo Farela, Presidente de Confraternice, en México hay 35 millones de evangélicos que cuentan con 50 mil templos y 50 mil ministros.

    LAS MUJERES ESTAMOS FURIOSAS

    Sabina Berman esta semana no realiza una entrevista sino una reflexión sobre la grave emergencia de violencia de género en el país. Recuerda casos como el de Lesvy Berlin y las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos meses.

    PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “MUJER EN PAPEL”

    Cecilia Fuentes charla con Sabina Berman sobre el libro “Mujer en papel”, obra que su madre comenzó a escribir en 1993 y que Cecilia terminó de manera póstuma. En él narra la historia de Rita Macedo, así como del contexto de la familia Fuentes.

    PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “EL TRAIDOR”

    En su libro “El traidor”, Anabel Hernández trata la historia del Cártel de Sinaloa en voz de Vicente Zambada Niebla, a través de diarios que le ofreció directamente a la autora.

    NAPOLEÓN GLOCKNER, PADRE E HIJO

    En “Berman”, una conversación con el académico de la UNAM, Napoleón Glockner Corte, sobre laEdesaparición de su padre en 1971, su reaparición en el 73 y su asesinato en el 76.

    RESTAURACIÓN DE LA CASA RIVAS MERCADO

    Ana Lilia Cepeda, presidenta de la Fundación Conmemoraciones, patronato para la restauración de la Casa Rivas Mercado, nos cuenta esta noche en “Berman”, sobre el proceso de restauración.