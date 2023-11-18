Videos
Libertad: responsabilidad, compromiso, visión
Mientras más autoritarios, los gobiernos coartan más la libertad para inhibir el pensamiento crítico e imponer sus políticas e ideologías.
Reflexiones con Luis Pazos. Estatismos, monopolios, totalitarismos, cuna de dictadores
El destacado abogado, economista, profesor universitario y escritor, Luis Pazos, reflexiona sobre las políticas que atentan contra la libertad.
La Revolución del Dinero
Una nueva ola de líderes mundiales que lo tiene claro: el dinero actual, el dinero fiat, significa el control de los gobiernos y sus bancos centrales sobre toda la economía. ¿Hay alternativa? Bitcoin tiene la posibilidad real de libertad, igualdad e inclusión financiera.
Salinas. Ascenso, Visión, Frustración. Episodio 2
El poder que acumuló Carlos Salinas es tal, que 25 años después de terminado su sexenio continúa hablándose lo que hizo.
Salinas. Ascenso, Visión, Frustración. Episodio 1
Se cayó el sistema. Los candidatos opositores se unieron para acusar fraude.
El Error. Ficción, Miedo, Debacle. Episodio 3
1995. Millones de familias lo perdieron todo. No había dinero. Las tasas de interés llegaron al 110 por ciento.
El Error. Ficción, Miedo, Debacle. Episodio 2
¿Qué reunió urgentemente a los líderes empresariales, sindicales y campesinos con el gabinete económico esa oscura noche de 19 de diciembre?
El Error. Ficción, Miedo, Debacle. Episodio 1
1994: Un alzamiento armado, secuestros en el poder económico, crímenes que vulneraron
Cárdenas. Oportunidad, Poder, Desolación
1988. El primer movimiento de izquierda en México con posibilidades reales de llegar al poder.
TLC: Entre el Muro y la Oportunidad
Nuestros países tienen una relación tan compleja, que si un solo día se cerrara la frontera entre México y Estados Unidos, se quedarían detenidos 370 mil camiones, un millón de personas no cruzaría como lo hace diariamente y, quizá, no podrían funcionar las plantas armadoras de automóviles del otro lado.