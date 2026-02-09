Videos
-
INCONTINENCIA VERBAL
En Tabasco, el diputado Charlie Valentino pide al presidente López Obrador que se reelija
-
REVOCACIÓN DE MANDATO
Estos tres amigos nos hablan acerca de la revocación de mandato que se discute en el Congreso de la Unión, además, opinan sobre la declaración que una jueza de Jalisco hizo respecto a que no se puede hablar mal de Andrés Manuel López Obrador por órdenes superiores.
-
¿A FAVOR O EN CONTRA DE MADURO?
Carlos Alazraki y José Newman platicaron sobre el conflicto en Venezuela, los países que han apoyado a Maduro y los que han apoyado a Guaidó. La postura de México frente a este conflicto.
-
'El Hombre' es la nueva novela del mexicano Guillermo Arriaga, una visión única del ascenso de los imperios
Claudia Marcucetti nos reseña ‘El Hombre’, la novela más reciente de Guillermo Arriaga, escritor y cineasta mexicano; la obra narra la historia del ascenso de un imperio a través de la fuerza
-
EL MIEDO
Aquí entre amigos
-
EL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN
Programa de Opinión, Aquí entre Amigos, en donde se habla del Comité Técnico de Evaluación para los nuevos miembros del INE. Mantente informado con ADN40.
-
CIGARROS ELECTRÓNICOS
Se publicó un decreto por el cual se prohíbe la importación de cigarros electrónicos.
-
SE RIFA O NO SE RIFA
¿Qué pasará con la rifa del avión presidencial? Conversamos sobre las posibilidades que tiene de venderse y lo que podría pasar si no se concreta.
-
CAMBIO DE NARRATIVA
Te invitamos a pasar un momento agradable “Aquí entre amigos”, para platicar, discutir y analizar la diversidad social y cultural que nos ofrece nuestro país, con los mejores analistas
-
LAS ESTADÍSTICAS DE INSEGURIDAD
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero declaró que se cometen en México 33 millones de delitos al año de los cuales tan sólo el 1% son resueltos.