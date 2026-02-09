inklusion.png Sitio accesible
Explosión de ducto de Pemex deja al menos 3 muertos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

    INCONTINENCIA VERBAL

    En Tabasco, el diputado Charlie Valentino pide al presidente López Obrador que se reelija

    REVOCACIÓN DE MANDATO

    Estos tres amigos nos hablan acerca de la revocación de mandato que se discute en el Congreso de la Unión, además, opinan sobre la declaración que una jueza de Jalisco hizo respecto a que no se puede hablar mal de Andrés Manuel López Obrador por órdenes superiores.

    ¿A FAVOR O EN CONTRA DE MADURO?

    Carlos Alazraki y José Newman platicaron sobre el conflicto en Venezuela, los países que han apoyado a Maduro y los que han apoyado a Guaidó. La postura de México frente a este conflicto.

    EL MIEDO

    Aquí entre amigos

    EL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN

    Programa de Opinión, Aquí entre Amigos, en donde se habla del Comité Técnico de Evaluación para los nuevos miembros del INE. Mantente informado con ADN40.

    CIGARROS ELECTRÓNICOS

    Se publicó un decreto por el cual se prohíbe la importación de cigarros electrónicos.

    SE RIFA O NO SE RIFA

    ¿Qué pasará con la rifa del avión presidencial? Conversamos sobre las posibilidades que tiene de venderse y lo que podría pasar si no se concreta.

    CAMBIO DE NARRATIVA

    Te invitamos a pasar un momento agradable “Aquí entre amigos”, para platicar, discutir y analizar la diversidad social y cultural que nos ofrece nuestro país, con los mejores analistas

    LAS ESTADÍSTICAS DE INSEGURIDAD

    El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero declaró que se cometen en México 33 millones de delitos al año de los cuales tan sólo el 1% son resueltos.