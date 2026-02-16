Videos
Juzgar con perspectiva de género: justicia que escucha y reconoce la diversidad
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con la magistrada Mayra González sobre lo que significa impartir justicia en un país atravesado por desigualdades históricas.
Paridad en disputa: los derechos político-electorales de las mujeres rumbo a 2027
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, sobre el camino —con avances y resistencias— hacia la paridad real en las elecciones de 2027.
Violencia digital: cuando el daño en línea es real | Su voz su tiempo
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Nelly Montealegre Díaz, magistrada y referente en la defensa de los derechos de las mujeres, sobre una de las formas más invisibilizadas de la violencia de género.
Justicia administrativa con perspectiva de género | Su Voz, Su tuempo
En conversación con Claudia Ivett, José Ramón Amieva, presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reflexiona sobre el momento clave que vive la justicia administrativa en México.
Juzgar desde la frontera: justicia con perspectiva de género en contextos de exclusión
En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Jazmín Robles vuelve al foro para reflexionar sobre los desafíos de impartir justicia con perspectiva de género en territorios marcados por la desigualdad, la migración y la exclusión histórica.
Justicia administrativa y paridad: el reto de transformar el poder en resultados
En un momento clave para la renovación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Su Voz, Su Tiempo dialoga con Ariadna Camacho, recién nombrada magistrada de la Sala Superior
Igualdad sustantiva y propiedad industrial: la batalla económica de las mujeres
En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Santiago Nieto sobre un frente poco visible de la igualdad: el acceso de las mujeres a la propiedad industrial.
Juzgar sin prejuicios: el verdadero alcance de la perspectiva de género en la justicia
¿Qué significa realmente juzgar con perspectiva de género? En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Gabriela Villeda, Jueza de Distrito en el Estado de México
Corrupción, sanciones y abuso de poder: ¿quién responde en el servicio público?
En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, conversamos con Natalia Téllez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre uno de los temas más sensibles para la vida pública.
Justicia que escucha: disciplina judicial, género y confianza ciudadana
En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre los nuevos retos de la justicia en México desde una mirada social, cercana y con enfoque de género.