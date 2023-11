Retiran 14 armas de fuego de la Comisaría de Teocaltiche en Jalisco; policías dan positivo a drogas

Se retiró el armamento para la gente que no puede traer armas, así lo marca la ley; fue un arma corta y un arma larga por cada elemento debidamente registrado. Sí hay elementos que no están registrados y no pueden, por ninguna circunstancia, portar un arma de fuego o si salen positivos al doping, o no tienen aprobados los exámenes de control y confianza no pueden utilizar armamento.