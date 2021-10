VIDEO: Pasajera de combi suplica y convence a ladrón de no asaltarla

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede ver el momento en el que la pasajera de una combi del Estado de México, convence a un ladrón para que no le quite sus pertenencias tras suplicarle que no le quite el teléfono.

Fue esta semana que el video comenzó a circular en redes sociales, mostrando el momento en el que un ladrón ingresa a una combi de pasajeros del Valle de México y con lenguaje soez comienza a amagar a los pasajeros para que estos le entreguen su teléfono.

#VIDEO: "Es con lo que trabajo. Estoy sola y tengo hijos, no me puedo quedar sin el teléfono", rogó una mujer a un asaltante, mientras la amenazaba con una pistola.#NoticiasParaDespertar con @maraduron10 | https://t.co/sxuOme5wym pic.twitter.com/2tDvIi4L3V — adn40 (@adn40) October 22, 2021

Cuando el ladrón pasa a la parte trasera de la combi comienza a pedir los celulares a los demás pasajeros mientras los amenaza con pistola en mano, sin embargo una pasajera le dice que no se lo puede entregar.

“Dame el teléfono”, menciona el ladrón, a lo que la pasajera le contesta “por favor, es con lo que trabajo, por favor”, mientras el ladrón le apunta con la pistola. Notablemente asustada, la mujer insiste en que el teléfono es su herramienta de trabajo y añade que está sola y tiene hijos, “no me puedo quedar sin el teléfono”.

Es entonces que el ladrón guarda la pistola, sin embargo le dice que le dé lo que trae en la otra bolsa, a lo que la pasajera le responde que no trae nada; ante la negativa, el ladrón baja de la combi y la unidad de transporte público retoma su camino.

Se desconoce si se interpuso una denuncia por el hecho y si las autoridades ya investigan los constantes asaltos con violencia a transporte público que ocurren frecuentemente en el Estado de México.

Ladrón da cachetada a pasajera de combi en Edomex

Ejemplo de esto es el video que se viralizó en redes sociales la tarde del jueves 21 de octubre, en el cual se puede observar el momento en el que un ladrón da una cachetada a una mujer para que esta le entregue su teléfono.

Tras la agresión y el asalto, los pasajeros recriminaron al conductor por “no haberse arrancado”, cuando la pasajera le mencionó que adelante habían ladrones asaltando las unidades de transporte público y combis en la zona.

Para ver el video en el que un ladrón da una cachetada a la pasajera de una combi en Valle de Chalco, da clic aquí .

