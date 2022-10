Hookah Santa Fe: Por qué familiares de la joven no quieren denunciar

El pasado 21 de octubre se difundió en redes sociales el caso de una joven menor de edad que habría sido drogada y escondida en un baño del bar Hookah Santa Fe durante una fiesta privada.

El material difundido en redes sociales es un audio que circula desde hace varios días en el que se escucha a una mujer que aparentemente es la madre de la joven víctima donde explica que su hija habría sido drogada con escopolamina y escondida al interior de un baño del lugar.

Según lo narrado por la supuesta madre en el audio ella había quedado de acuerdo con su hija para asistir a una fiesta privada en el bar Hookah Santa Fe con algunas amigas y sería el chofer de una de ellas quien la llevaría de vuelta a casa, sin embargo y luego de algunas horas no supo de ela y comenzó su búsqueda.

Audio de denuncia de Hookah Santa Fe

Según el audio, la madre fue avisad por una de sus amigas que no encontraban a su hija, pero la ubicación de la joven meno indicaba que aún se encontraba en el bar por lo que se trasladó al lugar en donde los empleados habrían negado que estuviera ahí. Después de insistir una empleada del lugar que se identificó como gerente buscó de nuevo y encontró un baño usado como bodega en el que entre varios bultos se encontraba la joven.

Con este horario la inspección del establecimiento mercantil “Hookah” arrojó una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. La fiscalía de justicia de la CDMX inició carpetas de investigación y darán seguimiento a lo que corresponde en materia penal. pic.twitter.com/qZL5Qra484 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 26, 2022

“Mi hija asistió a una fiesta privada a un lugar llamado Hooka Santa Fe. Iba acompañada de cuatro amigas, iba a regresarse con el chofer de una de ellas… Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba. Yo le marqué muchas veces y no me contestaba. Enseguida y con el alma en un hilo, acudimos al lugar y con el localizador de mi hija marcaba que estaba ahí… La gente del Hookah me dice que mi hija ya se había ido, que habían revisado todo el lugar dos veces y ahí no estaba. Yo insistía en que el localizador del celular seguía indicando que ahí estaba y mi hija no se hubiera ido a otro lugar sin avisar”

“Entramos y ella decide buscar primeramente en los baños… Al final del pasillo, en el último de los cubículos, se encuentra con una puerta bloqueada, con esfuerzo, logra abrirla parcialmente. Nos encontramos con un baño que funciona de bodega, lleno de bolsas negras con cortinas, es decir, bultos muy pesados que cubrían todo el piso y los muebles de baño. Logra asomarse y grita ¡Aquí hay una niña!”

“Mi hija me ve totalmente desorientada, logro sacarla y al preguntarle qué pasó y por qué está ahí… me dice que no sabe, que no recuerda cómo llegó, estaba despertando de un sueño muy profundo. Me la llevo, le hacemos pruebas toxicológicas y quedamos de ir al Hookah al día siguiente”.

“Me topo con un hombre ruin, interesado únicamente en saber si mi hija era menor de edad. No tuvo ningún interés en saber qué sucedió en su negocio o está ocultando alguna evidencia. Su respuesta a mi necesidad de ver qué había pasado fue un ‘da gracias a que tu hija está viva’”.

“Sabemos que hoy esto pasa todos los días en nuestro país, pero cuando te toca y lo vives en carne propia te das cuenta que la vida se te va y que hay gente que lejos de querer ayudarte, fomenta que estas desgracias sigan sucediendo. Cuéntenle por favor mi historia a sus hijos y cuiden los muchos”.

Familiares no quieren denunciar lo que ocurrió en Hookah santa Fe

En entrevista para Azteca Noticias el alcalde de Cuajimalpa , Adrián Rubalcava informó que los familiares de la menor no quieren denunciar lo ocurrido, pues dicen que no quieren revictimizar a su hija, lo cual complica las investigaciones debido a que no se puede esclarecer lo ocurrido, sin embargo dejó claro que el audio es real ya que él mismo ha hablado con los padres de la víctima.

Caso Hookah Santa Fe esto es lo que se sabe de lo ocurrido

Hookah Santa Fe se ubica en Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

hcj