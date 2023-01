Mya Naomy fue navajeada por su novio 47 veces en Chihuahua; pide justicia

Ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas... Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas porque esto no puede quedar impune es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de 8 medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si no hubiera pasado como si nada y yo aquí no pasándola nada bien la verdad