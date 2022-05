Muere mujer tras explotarle un celular en el rostro en Nuevo León

Hay fallecimientos muy raros o difíciles de creer, así como los presentados en la serie de televisión ‘1.000 maneras de morir’. Uno de estas muertas es la que le ocurrió a una mujer que presuntamente le explotó su teléfono celular en el rostro en Nuevo León.

De acuerdo con medios locales, una mujer identificada como Lucía, de 38 años de edad, murió tras explotarle en el rostro un teléfono celular, en una vivienda de la colonia Vistas del Río, en el municipio metropolitano de Juárez.

El fallecimiento se dio a conocer alrededor de las 14:00 horas del martes en la vivienda marcada 226 de la calle Vistas del Clavel.

La ahora occisa fue localizada por su amiga y propietaria de la casa, quien observó que salía agua del interior y la puerta estaba cerrada, por lo que abrió con su llave y encontró a su amiga sin vida.

Al lugar arribaron policías municipales y de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, quienes indicaron que las características de la lesión que presentaba la mujer sin vida podrían haber sido provocadas por la explosión un teléfono celular al igual que el fallecimiento de la misma, sin embargo, será la autopsia correspondiente la que confirmen este hecho.

Joven muere electrocutado por usar audífonos mientras cargaba su teléfono

En el 2018, un caso similar ocurrió en Malasia, cuando un adolescente de 16 años murió electrocutado al recibir una descarga a través de unos audífonos que usaba mientras su teléfono celular se estaba cargando.

De acuerdo con el portal The Sun, el cuerpo de Mohd Aidi Azzhar Zahrin fue encontrado por su madre y al principio creyó que se había quedado dormido, pero después la mujer se percató de que su hijo ya había muerto.

Especial Joven muere electrocutado por usar audífonos mientras cargaba su teléfono celular.



Según la información presentada por el portal, el joven presentaba quemaduras por el choque eléctrico y a pesar de estar muerto todavía salía sangre de sus orejas.

La autopsia oficial determinó que el joven recibió una fuerte descarga y ello provocó su muerte.

Recomendaciones al cargar un teléfono celular

Expertos recomiendan tomar precauciones al cargar el celular, especialmente cuando los cargadores no sean entregados originalmente con el dispositivo, no conectarlo cerca, no dormir con ellos, no usar los audífonos mientras se cargan, revisar constantemente la batería que no esté inflada o no sea de la marca del teléfono, por mencionar solo algunos.

