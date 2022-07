Joven pierde un riñón por golpiza que le propinaron policías en León

Un joven llamado Fabián Hernández dio a conocer que perdió su riñón derecho, después de que cinco policías le propinaron una golpiza en León, Guanajuato.

El joven Fabián contó a Fuerza Informativa Azteca que a golpes le partieron el riñón: “me estaba desfalleciendo en la camioneta cuando a los policías no les importaba para nada. Me tallaban y me pegaban con las macanas en el mismo lugar donde me habían pegado”.

Antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) para interponer su denuncia, el joven de 23 años de edad contó la agresión ocurrida la tarde del domingo 10 de julio.

Joven es trasladado de emergencia a hospital en León

El joven detalló que la agresión por parte de los policías ocurrió en la colonia El Retiro, en León, cuando viajaba en su bicicleta. Los policías municipales le marcaron el alto y no pudo detenerse porque no tenía frenos.

El joven cayó y los policías se acercaron para golpearlo, afirma que un policía se burló de él por intentar escapar.





Los oficiales lo detuvieron y lo trasladaron al Juzgado Cívico, Delegación Poniente, y horas después tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital, donde finalmente, le extirparon su riñón derecho.

“Quiero que le ayuden a él para una pensión de por vida, porque él ya no va a estar bien con un riñón"; dijo Erika Torres, la mamá de Fabián.

Joven afirma que policías de León se confundieron

Mario Bravo, el Secretario de Seguridad en León, explicó que si hay una denuncia penal y una responsabilidad, el Ministerio Público va a determinar el proceso penal.

“Los policías se confundieron, pensaron que yo era un maleante, ellos fueron los que se confundieron; yo ni en cuenta”, señaló Fabián Hernández.





adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

sga