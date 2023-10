Estudiante asfixia a su compañera en el Centro Universitario Continental de Pachuca

Un estudiante del Centro Universitario Continental en Pachuca, Hidalgo, aplicó una “llave china” durante la clase a una de sus compañeras, provocando que se desmayara y que se le inflamara el cerebro debido a la falta de aire.

El video, que fue grabado por una cámara de seguridad en una de las aulas de la institución, muestra cómo la clase transcurre con normalidad, pero después dos jóvenes (Joaquín y Vanesa) de la segunda fila intercambian algunas palabras. Posteriormente la joven es agredida por su compañero.

Pese a que la joven estudiante trata de zafarse en varias ocasiones termina perdiendo el conocimiento. A los pocos minutos ella se levanta, sin embargo no puede mantenerse en pie y vuelve a desvanecerse.

El joven agresor le levanta los brazos a la joven, pero ella no responde. Al ver que Vanesa se encuentra inconsciente, el profesor y los alumnos llamaron al servicio de salud de la escuela, cuyo personal únicamente le colocó algodones con alcohol en la nariz.

¿Qué dijo el Centro Universitario Continental en Pachuca tras los hechos?

Tras los hechos, la familia le pidió una explicación a la escuela por lo ocurrido y por qué no había impuesto una sanción contra el agresor, no obstante, la institución no ha dado a conocer alguna postura.

De acuerdo con algunos testimonios, el joven fue suspendido por 10 días, pero aún falta por enfrentar el proceso penal, ya que una carpeta de investigación ya fue integrada por la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Además, los padres pusieron un recurso ante la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a la que se encuentra incorporado el Centro Universitario Continental en Pachuca.

De esta manera, el incidente violento se suma a los reportados recientemente en donde los jóvenes han sido los protagonistas, y por los que ya muchos fueron sancionados.

