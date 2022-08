Alcaldesa pide a crimen cobrar “facturas” a quienes les deben no a población

Después de que durante la tarde del viernes, municipios de Baja California, entre ellos Tijuana se vieron azotados por la violencia con quema de autos y bloqueo de carreteras, la alcaldesa, Montserrat Caballero, pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no les pagaron.

Las declaraciones de la alcaldesa se viralizaron debido a que habla con los criminales en un video que se difundió en sus redes sociales y les solicita atacar a quienes les deben y no a las familias de ese municipio.

Los ataques ocurrieron en los minicipios de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali, donde varios vehículos fueron incendiados.

“Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo.

La alcaldesa de Tijuana explicó en el clip que 3 mil elementos de la Guardia Nacional trabajarán con 2 mil policías estatales para blindar al municipio.

“Así que tijuanenses continuemos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad”, aseguró la alcaldesa.

Violencia se apodera de Ciudad Juárez y Zitácuaro

La violencia se apderó del país este fin de semana, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron ataques que dejaron un saldo de 11 muertos y varios heridos.

Un enfrentamiento en un Cereso entre miembros de dos cárteles rivales en Ciudad Juárez provocó un motín y tiroteos en las calles de Ciudad Juárez que causaron la muerte de 11 personas, la mayoría de ellas civiles, dijeron las autoridades el viernes.

Los Chapos, miembros del poderoso Cártel de Sinaloa, anteriormente liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la banda local Los Mexicles, se enfrentaron en una institución penitenciaria el jueves por la tarde, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Ello detonó en varios crímenes en las calles.





Por la madrugada de este sábado, un grupo de sujetos armados disparó en contra de una gasolinera y provocó un incendio en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

De acuerdo con testigos de los hechos, los sujetos también incendiaron un auto que se encontraba en el sitio cargando gasolina; el conductor salió ileso.

sga