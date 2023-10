Asesinato de Colosio es un delito federal, advierte FGR sobre amparo en favor de Mario Aburto

La Fiscalía General de la República (FGR) insistió este jueves que el homicidio del entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio fue un delito federal y no local, por lo que argumentó que el amparo a favor de su asesino Mario Aburto no debe proceder y por tanto no debe se salir de prisión.

La Fiscalía ha interpuesto el recurso de revisión con la finalidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien atraiga el caso del amparo que un Tribunal Colegiado le concedió a Mario Aburto, para que se le aplique el Código Penal de Baja California.

Con el amparo, el autor material del magnicidio reduciría su condena en prisión por 15 años, ya que al aplicar la legislación federal su sentencia fue de 45 años; sin embargo, de aplicar las leyes locales el máximo castigo por en asesinato es de 30 años.

Por ello la FGR considera que el juez no analizó correctamente la jurisdicción federal que era aplicable, ya que se ignoró “la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

La autoridad judicial indicó que en los artículos 41, 73 y 104 de la Constitución ubican claramente el ámbito de defensa federal sobre cualquier hecho que lastime, detenga o lesione la democracia en México; su proceso electoral; y una elección presidencial.

En este caso consistió en atacar y darle muerte a uno de sus participantes principales que oficialmente estaba acreditado para tal función democrática; lesionando gravemente todos esos valores y sus derechos fundamentales, de conformidad con lo que señalan la Constitución y la ley, así como los principios básicos de justicia que rigen para el Estado Mexicano; para su democracia; y para su estructura electoral y presidencial -, señaló el comunicado.

¿Cuándo sería liberado Mario Aburto, asesino de Colosio?

Aburto Martínez fue sentenciado a 48 años de prisión en octubre de 2004, pero su condena se redujo a 45 años en diciembre de 2005; en caso de que el amparo conseguido por la defensa proceda ya habría pagado su condena.

Se tiene previsto que salga en el mes de marzo por el homicidio; por ello la FGR busca evitar ese escenario.

