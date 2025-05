Destituyen a comandante de la FRIP en Chiapas por corrupción y nexos con el crimen organizado

Hemos tomado con mucha seriedad esta denuncia pública. Le he pedido al fiscal general del Estado que garantice los derechos del denunciante. Le he pedido al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su cargo al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación, legal, honesta, transparente sin sesgo alguno. Aquí no hay cabida a la impunidad