Actividades en casa que son buenas para el corazón como hacer ejercicio

No todas las personas tienen tiempo de poder ir a un gimnasio o el dinero pagar alguna mensualidad, por lo que en muchas ocasiones creen que el ejercicio está lejos de su alcance, pero no es así, ya que un reciente estudio publicado por The Lancet Public Health , dio a conocer algunas actividades que pueden fortalecer el corazón.

Y es que dicho artículo señala que las tareas intermitentes en breves lapsos de tiempo pueden tener varios beneficios cardiovasculares. Po esa razón, el realizar ejercicio a través de actividades domésticas, disminuiría las probabilidades de sufrir un infarto o alguna otra enfermedad.

Según la Organización Panamericana de la Salud , las enfermedades derivadas del mal funcionamiento del corazón son la principal causa de muerte en el mundo, ya que se estima que cerca de 1,9 millones de personas al año, mueren por esta vía. Asimismo, el estrés que pueden ocasionar los problemas de la vida cotidiana también eleva las probabilidades de sufrir algún accidente cerebrovascular o insuficiencia cardiaca.

Estas son las actividades en casa que podrían salvarte la vida

El estudio realizado en el Reino Unido señaló que no se necesitan lapsos de tiempo muy largos para poder mejorar la salud; es decir, no necesitas hacer ejercicio durante horas para mantener sano y tener un corazón fortalecido, ya que, con solo algunos minutos al día, es suficiente para poder salvar tu vida.

Eso sí, tienen que ser actividades con intensidad, aquella que te exijan moverte. Un ejemplo claro sería barrer, tender la cama, ir al super a hacer las compras de la semana, limpiar la mesa, lavar el baño, fregar y secar los platos, entre otras.

La clave para tener un mejor resultado sería en el tiempo de su realización, pues al hacerlo con intensidad, por ejemplo, el trapear la casa, en lugar de demorarte 15 minutos, lo podrías hacer en 5 para activar tu cuerpo o barrer una habitación en 10 segundos para que así tu corazón se active y se fortalezca.

