Videos
-
BEATRIZ RIVAS Y FEDERICO TRAEGER
Hoy, una conversación de controversia con los escritores Beatriz Rivas y Federico Traeger, autores de “Amores adúlteros. La historia completa”.
-
GABY LÓPEZ
Acaba de ganar su segundo torneo de la Ladies Professional Golf Association, la Asociación de Mujeres Profesionales del Golf, y este año habrá de representar a México en los Juegos Olímpicos de Japón 2020.
-
JAVIER GARCIADIEGO
Hoy, una conversación de controversia con Javier Garciadiego, historiador, investigador y académico, promotor del México Moderno a través de sus décadas.
-
SANDRA LORENZANO Y SU LIBRO, “EL DÍA QUE NO FUE”
Hoy, una conversación de controversia con Sandra Lorenzano, poeta, narradora y ensayista, a propósito de su nuevo libro: “El día que no fue”.
-
INÉS OCHOA/ FITO MONTES/ LIGIA URROZ
Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento nos presentan una conversación con María Inés Ochoa “La Rumorosa”, cantante originaria de Culiacán, Sinaloa, quien ha fusionado la música mexicana con la electrónica y el pop.
-
CANCER DE MAMA
Hoy, una conversación de controversia con la Dra. Rina Gitler, experta y sobreviviente del Cáncer de Mama, a propósito de este mes de octubre, en el que se pretende sensibilizar a la población con relación a esta problemática…