    BEATRIZ RIVAS Y FEDERICO TRAEGER

    Hoy, una conversación de controversia con los escritores Beatriz Rivas y Federico Traeger, autores de “Amores adúlteros. La historia completa”.

    GABY LÓPEZ

    Acaba de ganar su segundo torneo de la Ladies Professional Golf Association, la Asociación de Mujeres Profesionales del Golf, y este año habrá de representar a México en los Juegos Olímpicos de Japón 2020.

    JAVIER GARCIADIEGO

    Hoy, una conversación de controversia con Javier Garciadiego, historiador, investigador y académico, promotor del México Moderno a través de sus décadas.

    INÉS OCHOA/ FITO MONTES/ LIGIA URROZ

    Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento nos presentan una conversación con María Inés Ochoa “La Rumorosa”, cantante originaria de Culiacán, Sinaloa, quien ha fusionado la música mexicana con la electrónica y el pop.

    CANCER DE MAMA

    Hoy, una conversación de controversia con la Dra. Rina Gitler, experta y sobreviviente del Cáncer de Mama, a propósito de este mes de octubre, en el que se pretende sensibilizar a la población con relación a esta problemática…