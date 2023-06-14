Videos
Recordando algunas de las entrevistas de Ricardo Rocha
Programa especial con algunas de las entrevistas que realizó el periodista Ricardo Rocha en “Reporte ADN40”. Descanse en paz 1950 - 2023.
Homenaje a Ricardo Rocha. Descanse en paz 1950 - 2023.
Programa especial con algunas de las mejores entrevistas que realizó el periodista Ricardo Rocha en “Reporte ADN40”. Descanse en paz 1950 - 2023.
¿Cómo surge la idea de la Universidad de la Libertad?
Ricardo Rocha conversa con el rector Jorge C. Díaz Cuervo sobre la Universidad de la Libertad, una Universidad con inconformes que piensan con libertad.
¿Qué significa que el Popocatépetl entre en fase 3?
El Semáforo de Alerta del Popocatépetl pasó de amarillo fase 2 a fase tres, lo que implica una mayor actividad del Volcán que solamente se encuentra a 72 kilómetros al sureste de la Ciudad de México.
Las buscadoras. Madres que buscan personas desaparecidas en México
En “Reporte ADN40”, Ricardo Rocha conversa con Noé Zavaleta, periodista y autor de “Las buscadoras. Madres que buscan personas desaparecidas en México”.
¿Ya podemos decir que existe una normalidad de la vida poscovid en México?
Ricardo Rocha conversa con el DR. Mauricio Rodríguez vocero de la comisión de la UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus sobre el fin de la situación sanitaria provocada por el COVID-19.
Reformas a la Ley General de Salud
Ricardo Rocha conversa con el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Emmanuel Reyes sobre la Ley General de Salud.
¿Qué fue lo que detonó la inflación a nivel mundial?
En “Reporte ADN 40”, Ricardo Rocha conversa con Luis Miguel González, Director Editorial del periódico “El Economista” para hablar de estos temas y más.
Reducción en la edad de candidatos y funcionarios de Estado
Ricardo Rocha conversa con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa sobre la reforma a los artículos 55 y el 91 para disminuir las edades para diputados y secretarios de Estado.
¿Qué representa para México la compra de 13 plantas generadoras de energía
Ricardo Rocha conversa con el diputado Manuel Rodríguez González sobre la compra de 13 plantas generadoras de energía a la empresa española Iberdrola.