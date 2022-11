Qatar 2022 sin cerveza y los aficionados pierden la cabeza: memes

Además del futbol, algo característico de cada Mundial es la fiesta, los festejos y la industria del alcohol que en todas las Copas del Mundo se hace presente con la mayoría de los aficionados, pero Qatar 2022 será distinto.

Tras la gran incógnita que el país árabe ha generado en torno a las restricciones que implementa debido a sus creencias religiosas, los aficionados extranjeros no paran de tener dudas, desde cómo debe de ser la vestimenta correcta, dónde se puede tomar alcohol si es que se puede, entre otras reglas que se han hecho escuchar y la gente no sabe con claridad qué es verdad y qué no.

Mundial de Qatar: Venta de alcohol queda prohibida en los estadios

No habrá chela en el Mundial de Qatar 2022

Probablemente la restricción que más llamó la atención a la mayoría de los extranjeros que asistirán al Mundial es el consumo de bebidas alcohólicas, pues ha sido toda una encrucijada donde las normas no paran de cambiar, los lugares en los cuales se puede consumir alcohol no quedan totalmente claros para los aficionados y el manejo de este tema no ha quedado del todo concluso a pocos días de iniciar la Copa del Mundo.

A tan solo 48 horas de que el balón ruede en el césped de los estadios cataríes, dando por iniciada la edición número 22 de la Copa del Mundo, las normativas sobre el alcohol en los estadios ha cambiado nuevamente. Si bien ya había quedado claro que la venta de cerveza durante los partidos no sería opción, era sabido que tres horas antes y una hora después del encuentro se podría consumir alcohol en puntos específicos del estadio, en los FIFA Fan Fest y en zonas hoteleras y restauranteras.

De último momento, Catar se ha echado para atrás con la venta de alcohol y ahora los estadios solo tendrán cerveza sin alcohol. Solo podrás encontrar cervezas con alcohol en los FIFA Fan Fest, hospitalities y en los establecimientos que cuenten con licencias para la venta del producto.

Memes del Mundial de Qatar 2022 sin cerveza

Las redes sociales han hecho lo suyo tras enterarse de lo sucedido y los memes no pudieron faltar.

POV: Estas viendo el mundial en Qatar sin gritar, sin tomar cerveza y sin voltear a ver a nadie.



pic.twitter.com/zJDZcxkAPZ — Pasión Celeste (@MaquinaAzulMx) November 18, 2022

FIFA prohíbe la venta de cerveza en los estadios de Qatar 2022.



Los aficionados mexicanos que iban solo a hacer desmadre: pic.twitter.com/cSUPMZWPwH — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 18, 2022

"Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios"



Los argentinos en el estadio: pic.twitter.com/9NL3buZKW6 — ° Joel | (@blancojoel_) November 18, 2022

Viendo un partido del mundial en Qatar sin poder gritar ni tomar cerveza pic.twitter.com/fmp0WSjmLV — Orlis (Taylor's Version) (@OrlanKoopa) November 18, 2022

El plantel de la Albirroja y todo el Paraguay disfrutando de la cerveza durante el mundial de Qatar porque no clásificamos ....Otra vez!!! pic.twitter.com/cWM1CvfEIj — Dani Aquino (@DaniARe13) November 18, 2022

Yo en Qatar disfrutando todos los partidos del mundial pero sin cerveza.#FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/rAg4E5iAHb — Loco da Costa🇨🇴 (@Locodelobelisco) November 18, 2022

El que se gastó dos millones de pesos para ir a Qatar y al llegar se entera que no puede alentar a la selección en la calle ni tomar cerveza pic.twitter.com/VUQecz1xAV — 🇨​🇴​🇳​🇩​🇪​ el agrotóxico 🧛🏻‍♂️🏴‍☠️ (@DraculaOK) November 18, 2022

Los hinchas ecuatorianos sin cerveza el domingo durante el partido con Qatar pic.twitter.com/Mnv54faUwi — Fabricio Glibota (@fabriglibo) November 18, 2022

Así la afición en Qatar 🇶🇦 ahora que saben que solo habrá cerveza sin alcohol en los estadios. (BudCero) pic.twitter.com/PJxsC25wmi — Jesús González (@JesusGP78) November 18, 2022

FIFA: PROHIBIDO LA VENTA DE CERVEZA DENTRO Y FUERA DE LOS ESTADIOS MUNDIALISTAS

Afición en Qatar: pic.twitter.com/EdVsuy2GuV — Chak (@el_chak) November 18, 2022

¿Cuál fue tu meme favorito? Te leemos en nuestras redes sociales.

