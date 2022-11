Qatar 2022: Andrés Guardado alcanza cifra histórica con la selección

En el último partido de preparación de la Selección Azteca rumbo a Qatar 2022, no solo recibimos una derrota proporcionada por la Selección Sueca, sino que dentro de todo lo negativo también hubo algo bueno, ya que Andrés Guardado logró alcanzar la cifra importante.

Andrés Guardado, el jugador con más partidos en la Selección Azteca

En el partido de preparación ante Suecia, Andrés Guardado logró convertirse en el futbolista mexicano con más partidos jugados con la Selección Nacional.

Alcanzando un total de 178 partidos, superó a Claudio Suarez que contaba con 177 cruces con la camiseta verde.

Cabe recalcar que el monto acumulado de partidos que Andrés Guardado ha jugado con México es realmente de 180, pero la FIFA solo toma en cuenta 178 juegos, ya que estos son de ‘Tipo A’. Los otros dos encuentros que no son considerados fueron ante Guadalupe y Martinica, las cuales son selecciones que no están integradas a la FIFA, por lo tanto no cuentan oficialmente.

Con esta cifra, Andrés Guardado se coloca en el noveno puesto de jugadores con más partidos disputados en su respectiva selección, a la par del mediocampista mexicano, también se encuentran Maynor Figueroa de Honduras y Mohamed Al-Deayea de Arabia Saudita.

Si Guardado juega los tres partidos de fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 , no solo superaría a los dos futbolistas con los que está empatado en 178 partidos, sino que también dejaría por detrás a Sergio Ramos que cuenta con 180 encuentros disputados con la Selección Española. Andrés Guardado se convertiría en el sexto futbolista con más partidos en selección.

En el hipotético caso que el mexicano logré batir la cifra de Ramos, le quedarían por delante: Ahmed Mubarak Al Mahajiri de Omán con 183 encuentros, Ahmed Hassan de Egipto con 184, Cristiano Ronaldo de Portugal con 191, Bader Al Mutawa de Kuwait con 196 y en primer lugar Soh Chin Aun de Malasia con 219.

Aunque sí es probable que Andrés Guardado supere la marca de Sergio Ramos, será complicado que se coloque en el top cinco de futbolistas con más partidos disputados. Para el que se antoja más sencillo será para el capitán portugués, Cristiano Ronaldo, que si juega cinco choques de justa mundialista empataría en segunda posición con Bader Al-Mutawa.

¿Crees que Andrés Guardado le pueda quitar la posición a Sergio Ramos?

