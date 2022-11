Qatar 2022: ¿Qué dice “Hayya Hayya”, canción oficial del Mundial?

Estamos a menos de 10 días de que dé inicio el Mundial de Qatar 2022, hecho por el cual en las últimas horas se volvió a hacer tendencia la canción “Hayya Hayya: Better Togueter”, la cual es el tema oficial de la Copa del Mundo.

Y es que más allá de que la canción fuera revelada hace poco más de siete meses, el tema está siendo tendencia gracias a que estamos en las vísperas de celebrar el que será el primer Mundial de invierno desde que este torneo se instauró en el ya lejano 1930 en Uruguay.

Vale la pena señalar que la canción actualmente ya supera los 24 millones de reproducciones en YouTube y es interpretada por los cantantes Davido, Aisha y Trinidad Cardona, los cuales representan a las naciones de Nigeria, Qatar y los Estados Unidos respectivamente.

De acuerdo con los artistas que participaron en este tema, tratan de simbolizar cómo el futbol y la música pueden crear puentes entre las culturas y las sociedades, tal y como fue pensado que fuera la Copa del Mundo que se ha celebrado desde hace más de 90 años.

¿Qué dice la canción oficial del Mundial de Qatar 2022?

Es por ello que con todo lo ya mencionado, es válido señalar a qué hace referencia y de qué trata la canción “Hayya Hayya: Better Togueter”, la cual ya generó millones y millones de reproducciones en redes sociales.

Con esto, a continuación te dejamos la traducción exacta de qué es lo que dice este tema que le dará voz al Mundial de Qatar 2022 a partir del próximo 20 de noviembre.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

Hayya, Hayya, Hayya (Sí)

Hayya, Hayya, Ha (Sabes lo que es)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Quiero recorrer el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock and roll, ese ritmo y el blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Sí, puedes súbete a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya.

