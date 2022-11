Qatar 2022: Estos días no habrá clases en México para ver el Mundial

La fiebre mundialista está por comenzar y Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina, el mundo entero pondrá sus ojos en esas tierras para disfrutar del torneo de futbol más importante del planeta y en México se darán días en los que coincide que no habrá clases para poder disfrutar de todos los partidos de esas jornadas.

No hay que olvidar que Qatar 2022 se lleva a cabo del otro lado del mundo por lo que la los estudiantes de educación básica que estudien por la mañana no tendrán oportunidad de ver los encuentros de ciertos días, ya que tienen clases, sin embargo el calendario escolar de la SEP para el periodo 2022 – 2023 habrá días en los que las clases serán suspendidas de manera oficial y los alumnos podrán disfrutar de los partidos del Mundial.

¿Cuáles días no habrá clases para ver el Mundial de Qatar 2022?

Es importante mencionar que independientemente del Mundial de Qatar 2022, la SEP ya tenía dispuestos algunos días de suspensión de clases presenciales y estos coinciden con los juegos de la Copa del Mundo; lamentablemente ninguno de estos descansos se empata con algún juego de la Selección Azteca entre semana.

Los días de descanso sin clases que coinciden con los partidos de Qatar 2022 son la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana y la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) el lunes 21 y viernes 25 de noviembre, respectivamente y los partidos que se jugarán en esas fechas son:



Lunes 21 de noviembre

Inglaterra vs Irán a las 7:00 horas

Senegal vs Holanda a las 10:00 horas

Estados Unidos vs Gales a las 13:00 horas



Viernes 25 de noviembre

Gales vs Irán a las 04:00 horas

Qatar vs Senegal a las 07:00 horas

Holanda vs Ecuador a las 10:00 horas

Inglaterra vs Estados Unidos a las 13:00 horas

