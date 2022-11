No hay mejor escenario que enfrentar a Messi en un mundial: Memo Ochoa

Tras convertirse en héroe nacional, el portero Guillermo Ochoa tomó el liderazgo y dijo sentirse muy motivado de cara al partido del sábado contra Argentina en el Mundial, al señalar que no existe mejor escenario que enfrentar a uno de los mejores jugadores como lo es Lionel Messi.

Memo Ochoa fue el héroe tras atajar un penal al delantero polaco Robert Lewandowski para que la Selección Mexicana empatara en su debut del Grupo C en Qatar.

Memo Ochoa listo para enfrentar a Messi en Qatar 2022

La Selección Azteca podría dar la sorpresa y eliminar a Messi y Argentina si consigue los tres puntos, después de que los sudamericanos sufrieran una dolorosa derrota por 2-1 ante Arabia Saudita.

“Estamos listos para competir y para dar la cara. Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol,” dijo Ochoa.

Va a ser un reto bonito. Que va a ser muy complicado, pues sí, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor

Memo Ochoa no huye a los retos y el sábado será el escenario ideal para probarse con los mejores: “No me gusta a mí el, ‘no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’. No, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido y ganarles,” dijo Ochoa.

México también se enfrentará el miércoles al actual líder del grupo, Arabia Saudita.

Messi pide que confíen en su selección tras derrota

Lionel Messi dijo el martes pasado que deben demostrar fortaleza y pidió a los aficionados que “confíen” en el equipo, tras la derrota 2-1 ante Arabia Saudita.

“Es una amargura muy grande, no esperábamos arrancar de esa manera, pero (a los argentinos les digo) que confíen, que no los vamos a dejar tirados y vamos a ir a buscar los dos partidos”, dijo Messi .

adn40 siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Google News y lleva la información en tus manos.

sga