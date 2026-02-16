Videos
-
Populismo, la tragedia de Venezuela | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart conversan sobre la reciente intervención de EEUU en Venezuela.
-
Justicia pendiente en México: la deuda que ninguna reforma ha cumplido | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga el Maestro Raúl Quinatanilla conversa con el constitucionalista Daniel Quintanilla Castro, quien desmenuza la Justicia en México.
-
Davos y la Montaña Mágica | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart, conversan sobre los resultados en la reciente cumbre de Davos y la Montaña Mágica, la novela de Thomas Mann que se lleva a cabo en esa misma región.
-
La ruptura del orden internacional, con Brenda Estefan | Punto de Fuga
En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Brenda Estefan analizan el agotamiento del orden internacional.
-
El regreso del fascismo: Europa repite su peor historia | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla conversa con Pablo Hiriart sobre el resurgimiento del autoritarismo en Europa.
-
Trayectoria de Carlos Elizondo y su postura ante el gobierno que tenemos en la actualidad
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla platica con el politólogo y columnista Carlos Elizondo sobre su trayectoria y su postura ante el gobierno que tenemos en la actualidad.
-
El miedo como herramienta de poder: de la emoción humana a la política del control
En esta emisión de Punto de Fuga, Pablo Hiriat y el Mtro Quintanilla hablan sobre el miedo. El miedo es algo que está dentro de los seres humanos, se construye entre los 2 y los 9 años.
-
Libertad de expresión | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart platican acerca de la Libertad de expresión.
-
¿Se puede rescatar Pemex? | Punto de Fuga
En este capítulo de Punto de Fuga, el Mtro. Quintanilla conversa con el analista Carlos Elizondo sobre si es posible rescatar Pemex.
-
Evolución del crimen hasta hoy | Punto de Fuga
En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla recibe a Jorge Fernández Menéndez para hablar sobre la evolución del crimen en nuestro país.