Mala Espina de Xavier Velasco | Primer Círculo
En este capítulo de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo conversan con el escritor Xavier Velasco, sobre su más reciente novela, Mala Espina.
Davos, Trump y sus implicaciones | Primer Circulo
En esta emisión de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a la internacionalista Verónica Ortiz para hablar sobre la reciente cumbre del Foro Económico Mundial, que se llevó a cabo en Davos Suiza y las implicaciones sobre los acuerdos que ahí se dieron.
Tres crisis, Nacionalismo, Neoliberalismo y Era Tecnoeconómica
En está emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo conversa con el doctor José Ramón López-Portillo Romano sobre su libro, Tres crisis.
El complicado entorno internacional, de Venezuela a Irán | Primer Círculo
En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con la internacionalista Brenda Estefan.
Fronteras, demografía y poder | Primer Círculo
En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles conversan con el especialista en migración, Tonatiuh Guillén sobre las diferentes migraciones mundiales.
Más becas, menos escuela: las contradicciones del presupuesto educativo
En esta emisión de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a Marco Fernández, especialista en Educación, quien nos habla del Sistema Educativo dentro del Plan México.
La coyuntura política al cierre del año, con Karolina Gilas
En esta emisión de Primer Círculo,Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben a la Politóloga Karolina Gilas, para hablar de la coyuntura política para terminar el año.
El futuro de la electricidad en México: Centralización vs Inversión privada
En esta emisión de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben al experto en Energía Guillermo García Alcocer, quien fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE.
Iniciativa de protección a periodistas de Federico Döring
Esta semana en Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben al diputado federal por el PAN, Federico Döring para hablar de su Iniciativa de Protección a Periodistas.
Las Revoluciones Mexicanas | Primer Círculo
En este capítulo de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a Felipe Ávila, nos explica, como el Instituto cambió a llamarse Revoluciones Mexicanas para englobar, la Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la transición a la Democracia.