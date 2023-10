La aterradora serie que no te dejará levantarte del sillón y recomienda el mismísimo Stephen King

Si eres fanático del terror y de las historias que te mantienen al borde del asiento, no puedes perderte de From, la serie que ha cautivado a millones de espectadores y que ha recibido elogios de nada menos que Stephen King , el maestro del género.

From explora los misterios y horrores que se esconden en una pequeña comunidad aislada en el centro de los Estados Unidos, donde nadie puede entrar ni salir. Allí, los habitantes deben enfrentarse a varias amenazas desconocidas que los acecharán desde las sombras y sobre la noche oscura, mismas que puede tomar la forma de sus peores pesadillas.

La serie ya está disponible en Latinoamérica desde el 15 de octubre en Universal+. Misma que ya cuenta con las primeras dos primeras temporadas, que suman 20 capítulos llenos de suspenso, acción y terror.

From fue creada por John Griffin y cuenta con un elenco especial, encabezado por Harold Perrineau, conocido por sus papeles en Lost y Sons of Anarchy. Junto a él, actúan Catalina Sandino Moreno, la actriz colombiana nominada al Oscar por María llena eres de gracia; Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Scott McCord, Ricky He, entre otros.

La serie cuenta con una calificación de 7.7/10 en IMDb y 96% de los votos en Rotten Tomatoes . Hasta ahora es considerado como un éxito rotundo tanto en crítica como en audiencia, y ya ha sido renovada para una tercera temporada que se estrenará en 2024. From también se encuentra disponible en Prime Video y Apple TV+

“Las dos primeras temporadas de From cautivaron a los críticos y a los fanáticos aterrorizados y comprometidos, que han formado una próspera comunidad en línea que está tratando de juntar las piezas semana a semana a medida que los secretos de la ciudad de pesadilla, y posiblemente más allá, se revelan lentamente”, dijo Michael Wright, jefe de la productora de la serie MGM+ para Deadline. “No podemos esperar a que los fans vean las sorpresas que se avecinan en la tercera temporada, que promete más sustos y misterios, pero también más respuestas”.

