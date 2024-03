El mensaje de felicidad de Grupo Frontera tras su colaboración con Shakira

Shakira y Grupo Frontera unieron fuerzas para crear una canción que ya está generando expectativas entre los fans. Durante el festival Bésame Mucho, celebrado en Austin, Texas, el pasado 2 de marzo, Grupo Frontera dio a sus seguidores un adelanto exclusivo de su colaboración con la superestrella colombiana, se trata de un tema titulado Entre Paréntesis.

El anuncio de esta colaboración se produjo poco después de que Shakira revelara detalles sobre su próximo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, el cual marca su primer lanzamiento discográfico en siete años. El gestó realizado en el festival sorprendió y deleitó a los asistentes, pues Shakira apareció en una pantalla gigante para presentar el adelanto de la canción.

“Hola mi gente de Bésame Mucho, los dejo con mis amigos de Grupo Frontera y un adelanto de nuestra próxima canción '(Entre Paréntesis)',” expresó Shakira, extendiendo virtualmente su presencia al evento.

Grupo Frontera sobre su colaboración con Shakira

La presentación de Grupo Frontera, uno de los actos principales del festival, dejó a los presentes ansiosos por más, mientras compartían el momento en redes sociales. En una entrevista con Billboard , el grupo expresó su emoción por la colaboración: “La verdad es que estamos súper emocionados. Escuchamos la canción y tuvimos la oportunidad de grabar con Shakira. Somos fans suyos desde que tengo uso de razón, siempre ha sido top y ha sido un honor haber colaborado con ella”.

Este no es el primer flirteo de Shakira con la música regional mexicana. Anteriormente, colaboró con Fuerza Regida en El Jefe, y ahora, con Grupo Frontera, expande su repertorio en este género. El nuevo álbum de Shakira incluirá una mezcla de ocho temas nuevos y sencillos ya conocidos, tales como TQG con Karol G, y Te Felicito con Rauw Alejandro. Además, promete sorprender con colaboraciones junto a Bizarrap , Alejandro, Cardi B, y por supuesto, Grupo Frontera.

Shakira describió el proceso de creación de su nuevo álbum como un viaje de transformación personal: “Hacer este cuerpo de trabajo ha sido un proceso alquímico. Mientras escribía cada canción, me estaba reconstruyendo. Mientras las cantaba, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en fuerza”.

Con la anticipación en aumento, los fans de Shakira y Grupo Frontera están contando los días para el lanzamiento del álbum el 22 de marzo, ansiosos por descubrir todo lo que Las Mujeres Ya No Lloran tiene para ofrecer.

