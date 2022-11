Danna Paola sufre accidente en su gira ‘XT4S1S’, tiene cabeza vendada

La cantante mexicana Danna Paola tuvo un accidente el pasado viernes 11 de noviembre en el Auditorio de Telmex de Guadalajara, mientras estaba en el escenario para ofrecer el primero de sus conciertos de la gira ‘XT4S1S’.

Debido al accidente de la joven cantante, tuvo que detener el espectáculo para recibir atención de los paramédicos, sin embargo, continuó con casi todo el repertorio planeado, aunque con una venda en la cabeza.

En su show, Danna Paola relató lo que sucedió en su concierto, dijo que se abrió la ceja tras una serie de movimientos, explicó que cuando hizo un movimiento hacia atrás se pegó con su rodilla y se empezó a inflamar el ojo, “dejé de ver, pero yo seguí”, señaló.

Luego de lo ocurrido, alguien de su staff de producción le hizo señas, así que le colocaron el vendaje alrededor de su cabeza y arriba de sus ojos. “Literal está gigante, tengo una bola aquí, pero no importa, vamos a seguir”, mencionó la también actriz de 27 años.

Cabe destacar, que sus fans le lanzaron un peluche de Dr. Simi personalizado, como una muestra de apoyo y cariño a la cantante, quien de manera profesional, continuó con su concierto.

Además, Danna Paola dio a conocer que no pensaba dejar el escenario hasta que terminara su concierto, “Después de todo lo que he pasado esta noche, estos meses, yo no pienso dejar este escenario hasta que termine”.

Cuando su presentación terminó, dio las gracias a través de sus redes sociales y entre risas mencionó que ahora tenía que hacer comprensas frías, además, destacó que fue un gran opening night XT4S1S tour. Cabe mencionar que su siguiente fecha es el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Nacional.

En este video que compartió la usuaria de TikTok dannaasilmar se puede observar cómo es que la cantante Danna Paola aparece con una venda en la cabeza, pero en ningún momento perdió el ánimo.

