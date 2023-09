Andrew Scott y Paul Mescal se enamoran en el nuevo tráiler ‘All of Us Strangers’

Paul Mescal (nominado al Óscar por ‘Aftersun') y Andrew Scott ('Fleabag') protagonizan un nueva y muy emotiva historia de amor en ‘All Of Us Strangers'.

La cinta, escrita y dirigida por Andrew Haigh (Weekend, HBO’s Looking), All of Us Strangers, está protagonizada por Scott, quien juega el papel de Adam, un hombre londinense que tiene un encuentro fortuito con su vecino Harry, interpretado por Paul Mescal.

Paul Mescal y Andrew Scott protagonizan 'All Of Us Strangers'

Este encuentro rompe totalmente “el ritmo de la vida cotidiana” de Adam, mientras realiza una muy profunda introspección que lo llevará a “de vuelta a la ciudad donde creció" y " a la casa de su infancia donde sus padres parecen estar viviendo, tal y como estaban el día en que murieron, 30 años antes”, según la sinopsis oficial.

Los padres de Adam son interpretados por Jamie Bell y Claire Foy, quien interpretó a la reina Isabel II en la popular serie, ‘The Crown'.

El director de ‘All Of Us Strangers’ reveló cómo es que presenció la ‘chispa’ entre ambos actores y coprotagonistas, razón por la que decidió unirlos en esta nueva historia de amor.

“Había química entre los dos, literalmente, en cuanto los vi juntos. Los dos eran bastante intrépidos”, dijo el director. “No tenían miedo de abordar esas escenas. Sabían lo importantes que eran”.

Haigh también contó acerca de la inspiración para la construcción de esta historia, que también aborda algunos traumas y dolores del pasado.

Paul Mescal y Andrew Scott protagonizan 'All Of Us Strangers'

“No tuve la más feliz de las infancias, las infancias son complicadas, especialmente cuando eres gay, y creo que gran parte de la historia trata de esos elementos”, comentó. “Tienes que enfrentarte a esas cosas cuando vuelves a ese entorno”, añadió en entrevista con Vanity Fair.

El director también habló sobre la proyección correcta de los personajes dentro de la historia, la cual parece ser mucho más personal. “Estaba tratando de elegir a alguien que tuviera sentido para los padres de Adam, pero también estaba tratando de elegir a alguien que tuviera sentido para mis padres”, agregó Haigh. “Y quería que fuera la historia de Claire, y quería que fuera la historia de Jamie. No se trata solo de ser un niño, también se trata de ser padre y de ser un amante y ser amado”.

All Of Us Strangers llegará a los cines este próximo 22 de diciembre después de su premier en el Festival de Cine de Nueva York

