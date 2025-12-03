Notas
Corrupción, crimen e inflación: Esto es lo que pone a México al borde del "riesgo político"
El índice Atlas Intel sitúa a México con riesgo elevado por inestabilidad institucional y conflicto social; la preocupación ciudadana crece.
Cancelan Copa Jalisco, Fiestas de Octubre y fiestas patrias
La ceremonia del Grito de Independencia se realizará sin gente y será transmitido por televisión.
Llama López Obrador a consolidar obras para evitar corrupción
Al supervisar las obras de rehabilitación del ferrocarril del istmo de Tehuantepec, el presidente indicó que el proyecto debe estar terminado a más tardar en 2023.
Videos
Designan a morenista como presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco
Lorena Marisol Rodríguez fue nombrada alcaldesa interina de Tequila tras la detención del edil Diego Rivera, acusado de corrupción y nexos con el CJNG.
Presidenta de la Cámara de Diputados asegura que no hay prisa por una reforma electoral
Kenia López Rabadán afirmó que no hay prisa por una reforma electoral y que solo respaldará una que fortalezca la democracia y frene al crimen organizado.
Decreto para extrabajadores de Luz y Fuerza dejó pasivo de 27 mil mdp, revela libro
El decreto para extrabajadores de Luz y Fuerza derivó en una operación política y un pasivo de casi 27 mil mdp, sin respaldo legal ni financiero.
Diputados de México y EUA dialogan en San Lázaro para fortalecer comercio, combatir narcotráfico y migración ilegal
Legisladores entablan diálogo clave para fortalecer el T-MEC, acabar con el fentanilo y controlar la migración en reunión amistosa con responsabilidad compartida.
Escándalo en el Senado: Encuentran Salón de Belleza
En el Senado opera un salón de belleza para legisladoras durante sesiones; tras revelarse su existencia, fue clausurado brevemente y luego reabierto.
PRI pide investigación sobre nexos de AMLO con Venezuela
Alito Moreno acusa que la reforma electoral de Morena destruye la democracia, busca imponer una dictadura y dañar a aliados, al T-MEC y a México.
PRI Tabasco pide "todo el peso de la ley" para Adán Augusto
PRI en Tabasco acusa a Adán Augusto López de presuntos nexos con el narco; la denuncia desata polémica y eleva la tensión política nacional.
Diputados de Morena rompen con Layda Sansores y reviven el fuero para protegerse de persecución política
Layda Sansores enfrenta rebelión en Campeche: 10 diputados de Morena rompen con ella por presiones de deuda millonaria y reviven el fuero abrogado en 2016 para blindarse contra supuesta persecución. Crisis interna sacude al partido.
Adán Augusto López renuncia como coordinador del Senado: Oposición exige salida de su círculo por señalamientos
Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en elecciones de 2027, pero su influencia persiste. Oposición pide remoción de su círculo cercano por presuntos vínculos criminales.
Diputados de Campeche acusan imposición de crédito millonario
Morena en Campeche se fracturó tras acusaciones contra Layda Sansores por presiones para aprobar deuda y presunta persecución política a diputados.